Grave incidente in pista in Malaysia, ansia per Dettwiler

Gravissimo incidente in pista in Malaysia, ansia per Dettwiler

Lo svizzero travolto da Rueda che lo ha centrato a tutta velocità. "Dovrà sottoporsi a diversi interventi"
Lo svizzero Dettwiler coinvolto in un gravissimo incidente
MOHD RASFAN / AFP - Lo svizzero Dettwiler coinvolto in un gravissimo incidente
AGI - Un gravissimo incidente in pista avvenuto durante il giro di formazione della Moto3 ha funestato la domenica in Malesia. José Antonio Rueda (Ktm) ha centrato ad altissima velocità lo svizzero Noah Dettwiler (Ktm), che aveva rallentato per un problema tecnico.

Entrambi coscienti al momento dei soccorsi in pista, i due sono stati trasportati in elisoccorso a Kuala Lumpur. Rueda se l'è cavata con una frattura alla mano e diverse contusioni, mentre la situazione di Dettwiler non è ancora chiara.

Al di là delle numerose voci rimbalzate da subito su diversi media sul fatto che fosse fuori pericolo, al momento l'unica nota ufficiale arriva dal suo team, il CIP Green Power, che spiega come lo svizzero "dovrà sottoporsi a diversi interventi. È un lottatore ed è in buone mani. Al momento non saranno condivisi ulteriori dettagli".

