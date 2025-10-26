Motogp: Alex Marquez vince in Malesia. Ritiro per Bagnaia
Motogp: Alex Marquez vince in Malesia. Ritiro per Bagnaia
Dietro alpilota spagnolo Pedro Acosta (Ktm) a 2"676 e a Joan Mir (Honda) a 8"048
GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP - Alex Marquez vince il Gp della Malesia
A GI. - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma trova da subito grande velocità e un grande passo, che gli permettono di prendere la testa della corsa al secondo giro e di creare il vuoto. A completare il podio sono gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm) a 2"676 e a Joan Mir (Honda) a 8"048.

Si ritira a tre giri dalla fine Francesco Bagnaia (Ducati), che era in terza posizione ma deve arrendersi a un problema tecnico. Subito giù dal podio Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm) 7 e Luca Marini (Honda) 8, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) non riesce a ripetere la rimonta della Sprint e si ferma all'11 posto.

