Formula 1, Verstappen domina ad Austin, sua anche la pole
Il pilota olandese partirà davanti a tutti nel Gran Premio degli Stati Uniti. Terzo Leclerc con la Ferrari
AGI - Il pilota olandese Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, davanti al britannico Lando Norris (McLaren) e al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Verstappen, che poche ore prima aveva vinto la gara sprint, oggi avrà l'opportunità di continuare a guadagnare terreno nella classifica generale sui McLaren di Norris e dell'australiano Oscar Piastri, leader del campionato mondiale, che si è accontentato di un sesto posto in griglia.