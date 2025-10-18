Max Verstappen vince la sprint del Gp Usa, le Ferrari in quarta e quinta posizione

AGI - Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo.
Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. Ai punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Contatto in avvio Sprint, fuori Norris e Piastri
Alla prima curva, si verifica un contatto tra Lando Norris e Oscar Piastri, i due piloti della McLaren nonché contendenti per il titolo: fuori entrambi, con il britannico che ha pure perso lo pneumatico posteriore sinistro. Tutto è nato da Piastri, che nel tentativo di incrociare su Norris ha colpito Nico Hulkenberg (Haas), innescando la carambola che ha richiesto l'ingresso della safety car.
Verstappen, importante vincere ma spero domani vada meglio
"La partenza è stata buona, poi c'è stata la safety car. Ci sono voluti un po' di giri per avere un buon passo, dobbiamo capire cosa sia successo. Ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Cosa non andava con il posteriore? Dobbiamo guardare, abbiamo delle idee su cosa possiamo fare e speriamo che le cose vadano un po' meglio domani". Lo ha detto Max Verstappen (Red Bull) dopo la vittoria nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale F1.
"Guardando a domani dobbiamo andare un po' meglio con la configurazione di gara, perche' oggi non abbiamo visto le McLaren", ha aggiunto.