L'Italia di Gattuso batte l'Estonia 1-3

AGI - L'Italia di Rino Gattuso ha battuto l'Estonia con il punteggio di 3-1, nella partita valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Nel primo tempo sono andati in gol Kean, al quinto minuto, e Retegui al 38esimo. Nel secondo tempo Esposito ha siglato il 3-0 al 29esimo minuto. Due minuti dopo la rete di Sappinen.
Gli azzurri torneranno in campo martedì 14 ottobre a Udine per affrontare Israele. Per la Nazionale di Gattuso sarà la sesta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Il tabellino
ESTONIA (4-2-3-1): Hein 6.5; Peetson 6, Paskotsi 5.5, Kuusk 5 (17' st Mets 6), Saliste 5 (1' st Sinyavskiy 6); Soomets 6, Palumets 5.5 (1' st Schjonning-Larsen 6); Kait 5.5, Shein 6 (38' st Mustmaa sv), Saarma 5.5; A. Tamm 5.5 (17' st Sappinen 6.5). In panchina: Igonen, Perk, Yakovlev, Kristal, J. Tamm, Miller, Vetkal. Allenatore: Henn 6.
ITALIA (3-4-3): Donnarumma 5; Di Lorenzo 6, Bastoni 6, Calafiori 6; Orsolini 6.5 (17' st Cambiaso 6), Barella 6.5 (33' st Frattesi sv), Tonali 7, Dimarco 7.5; Kean 7 (15' pt Esposito 7.5), Retegui 6.5 (33' st Cristante sv), Raspadori 7 (17' st Spinazzola 6.5). In panchina: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Locatelli, Udogie, Cambiaghi, Mancini. Allenatore: Gattuso 6.
ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda) 6.5. RETI: 4' pt Kean, 38' pt Retegui, 29' st Esposito, 31' st Sappinen. NOTE: serata sereno, terreno in buone condizioni. Al 30' pt Retegui sbaglia un rigore. Ammoniti: Barella, Kuusk, Palumets, Peetson, Bastoni, Cambiaso, Sinyavskiy. Angoli: 0-8. Recupero: 4' pt; 3' st.