La Norvegia travolge Israele e vede la qualificazione al Mondiale

AGI - La Norvegia travolge Israele 5-0 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.
A Oslo, in uno stadio gremito e festante, la squadra di Solbakken ha chiuso i conti già nel primo tempo portandosi sul 3-0. Una delusione per i tifosi italiani, che avevano sperato in un passo falso dei norvegesi e avevano esultato dopo appena cinque minuti, quando Erling Haaland, attaccante del Manchester City, aveva sbagliato due volte un calcio di rigore concesso per un fallo su Berg in area. Un avvio complicato, ma solo per pochi minuti: Haaland, infatti, si è presto riscattato firmando una tripletta, mentre due autogol di Khalaili e Nachmias hanno completato il 5-0 e la serata perfetta della Norvegia. Un successo che permette alla squadra scandinava di restare a punteggio pieno e di ipotecare il primo posto nel girone I, che vale la qualificazione diretta ai Mondiali.
Restano due partite: il 13 novembre contro l'Estonia a Oslo e il 16 contro l'Italia di Gattuso a Milano. Oltre al vantaggio in classifica, i norvegesi possono contare su una differenza reti nettamente favorevole, fattore decisivo in caso di arrivo a pari punti. Prima del fischio finale si segnala la sfilata di un corteo di oltre un migliaio di manifestanti pro-Palestina che hanno protestato per le strade della Capitale contro le azioni dell'esercito israeliano a Gaza.
