Ousmane Dembelè vince il Pallone d'oro

AGI - Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'Oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la top ten Achraf Hakimi (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (Psg) e Nuno Mendes (Psg). Per quanto riguarda i giocatori della nostra serie A, 18° Scott McTominay (Napoli), 20° Lautaro Martinez (Inter), 25° Denzel Dumfries.
Donnarumma miglior portiere
Gianluigi Donnarumma vince il Trofeo Yashin maschile, premio riservato al miglior portiere della stagione, nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d'Oro. Battuta la concorrenza di Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bonou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/Psg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Sommer (Inter). Il portiere italiano, trascinatore del suo Psg alla vittoria della Champions League 2024/25 e oggi al Manchester City, ha ricevuto il premio da Gianluigi Buffon.
Yamal miglior giovane
Lamine Yamal si aggiudica il Trofeo Kopa, il premio riservato al miglior giovane, nella cerimonia del Pallone d'Oro. Il fuoriclasse del Barcellona - era in corsa anche per il premio più ambito - ha superato la concorrenza di altri nove giovanissimi colleghi, incluso lo juventino Kenan Yildiz. Yamal ha battuto la concorrenza di Desiré Doué e Joao Neves, rispettivamente secondo e terzo nella classifica finale. Quinto il bianconero Kenan Yildiz, alle spalle di Estevao ma davanti all'ex compagno di squadra Dean Huijsen.
Bonmati vince il Pallone d'Oro femminile per la terza volta
La fuoriclasse del Barcellona Aitana Bonmati vince il Pallone d'Oro femminile per la terza volta consecutiva. Nell'ultima stagione la spagnola, classe 1998, ha vinto la Liga con i blaugrana. Inoltre con la sua nazionale è stata sconfitta in finale agli Europei dall'Inghilterra.