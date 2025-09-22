Chi decide il vincitore del pallone d'oro?

AGI - Il Pallone d’Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale, resta di proprietà della rivista francese France Football, che lo assegna dal 1956. Dal 2024, con un accordo tra il gruppo editoriale Amaury e la Uefa, l’organizzazione dell’evento è condivisa, ma la procedura di voto e l’indipendenza della giuria restano immutate. A stabilire il vincitore è una giuria internazionale composta da giornalisti sportivi: 100 per il premio maschile (in base al ranking Fifa) e 50 per quello femminile. Ogni giurato compila una lista dei dieci migliori giocatori tra i 30 candidati ufficiali scelti dalla redazione di France Football.
Il sistema di voto assegna 15 punti al primo classificato, 12 al secondo, 10 al terzo, poi a scalare fino a 1 punto per il decimo. A vincere è chi totalizza il punteggio più alto. In caso di parità, prevale chi ha ricevuto più voti al primo posto; se la parità persiste, si considerano i secondi posti, e così via.
I criteri ufficiali tengono conto di tre elementi principali:
- prestazioni individuali e impatto sulla squadra;
- successi e trofei conquistati nella stagione;
- comportamento, fair play e “classe” del giocatore, dentro e fuori dal campo.
Negli anni il Pallone d’Oro ha raccontato l’evoluzione del calcio mondiale: da Alfredo Di Stéfano e Michel Platini fino al dominio recente di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con Karim Benzema e Luka Modric unici in grado di interrompere la rivalità tra i due fenomeni nell’ultimo quindicennio.
Dembele in pole position
L'attaccante Ousmane Dembelé è il favorito per vincere l'edizione del 2025, assegnata in una cerimonia che dovrebbe premiare la storica cavalcata dei campioni d'Europa del Psg di cui Dembele è uno dei simboli. Decine di giocatori e personalità del mondo del calcio sfileranno sul tappeto rosso del teatro Chatelet, nel cuore di Parigi, davanti a innumerevoli telecamere e microfoni.
Ousmane Dembelé, che un tempo era all'ombra di Kylian Mbappè nel frattempo passato al Real Madrid, ha avuto una stagione da sogno. Mentre ci si aspetta che venga insignito del più prestigioso riconoscimento per un giocatore, i suoi compagni di squadra del Psg scenderanno in campo allo Stade Velodrome per affrontare il Marsiglia di De Zerbi in Ligue 1, in un classico originariamente previsto per domenica sera ma rinviato di 24 ore a causa del maltempo nella sud della Francia.
Attualmente infortunato, Dembelé sarà presente alla cerimonia, così come il suo compagno di squadra Desire Doué, altro protagonista della scorsa stagione. Il 28enne francese è stato uno dei principali artefici della storica vittoria del Psg in Champions League, completando una tripletta di titoli in campionato e coppa, con i suoi 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni.