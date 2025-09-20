L'Italia in finale contro gli Usa nel doppio della Billie Jean King Cup in Cina
L'Italia in finale contro gli Usa nel doppio della Billie Jean King Cup in Cina
Home>Sport

L'Italia in finale contro gli Usa nel doppio della Billie Jean King Cup in Cina

Nella seconda semifinale, la squadra a stelle e strisce capitanata da Lindsay Davenport ha sconfitto per 2-0 la Gran Bretagna
Paolini-Errani
Afp - Paolini-Errani
tennis Billie Jean King Cup
di lettura

AGI - Saranno gli Stati Uniti a sfidare l'Italia nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Nella seconda semifinale, la squadra a stelle e strisce capitanata da Lindsay Davenport ha sconfitto per 2-0 la Gran Bretagna.

ADV

Decisive le vittorie in tre set, nei due singolari, di Emma Navarro e Jessica Pegula, rispettivamente contro Sonay Kartal (3-6 6-4 6-3) e Katie Boulter (3-6, 6-4, 6-2).

ADV

Per le americane si tratta della 31esima finale nella storia della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup).

Leggi anche:
Jasmine Paolini
Errani e Paolini portano l'Italia in finale della Billie Jean King Cup in Cina
Battuta la coppia ucraina Kichenok-Kostyuk con il punteggio 6-2 6-3; nell'altra semifinale, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna
ADV