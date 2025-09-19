Errani e Paolini portano l'Italia in finale della Billie Jean King Cup in Cina

AGI - L'Italia femminile del tennis conquista per il terzo anno consecutivo la finale della Billie Jean King Cup dove siamo campioni in carica. Contro l'Ucraina sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, decisivo il doppio Errani-Paolini che ha battuto 6-2 6-3 Kichenok-Kostyuk.
Nei primi due incontri dopo il successo di Marta Kostjuk su Elisabetta Cocciaretto, col punteggio di 6-2 6-3, è arrivata l'affermazione di Jasmine Paolini, in rimonta, su Elina Svitolina: la numero uno azzurra, ottava nella classifica Wta, ha sconfitto la numero 1 ucraina, 13esima giocatrice del ranking mondiale, ha sconfitto con lo score di 3-6 6-4 6-4.
Nel doppio la supremazia delle azzurre e' stata netta nel primo set, mentre nel secondo, sotto per 3-1, hanno inanellato cinque giochi consecutivi. Nell'altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.