Mercato da tre miliardi per la Premier, record polverizzato

L'anno scorso la spesa era stata di poco inferiore ai due miliardi di sterline
AGI - Calciomercato da record per la Premier League. Come scrive la Bbc, la cifra totale di trasferimenti conclusi dai club inglesi ha raggiunto quota 3.087 miliardi di sterline.

La spesa supera nettamente quella dell'estate scorsa, pari a 1,96 miliardi di sterline, ed è persino superiore al totale investito complessivamente da Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A.

L'affare più costoso dell'estate si è concretizzato proprio sul gong del mercato: Alexander Isak si è trasferito dal Newcastle al Liverpool per 125 milioni di sterline.

