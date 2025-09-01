Calcio, nessuno ha speso quanto il Liverpool

AGI - Una campagna acquisti faraonica coronata sul gong dalla cifra record di 130 milioni di sterline, pari a 150 milioni di euro, spesa per l'attaccante Alexander Isak dal Newcastle. Il Liverpool degli americani John Henry e Tom Werner, già campione d'Inghilterra, ha scelto di fare 'all in' sul calciomercato con una spesa al netto delle commissioni di 416,2 milioni di sterline, 480 milioni di euro.
Complessivamente si supera il mezzo miliardo di euro, 516 milioni: mai nessuno aveva speso così tanto in Premier League, nemmeno il Chelsea che nel 2023 era stato il primo a sfondare quota 400 milioni di sterline. Isak, autore di 23 gol nell'ultimo campionato, è l'acquisto più costoso nella storia della Premier. Il 25enne bomber svedese delle 'Magpies' è il terzo calciatore più caro di sempre, dietro a Neymar e Mbappè arrivati al Psg dell'emiro Al Thani nel 2017. Ma è solo l'ultimo affare di un'estate di spese pazze per i Reds.
La holding statunitense Fenway Sports Group - proprietaria anche dei Red Sox di baseball - ha scelto di rinnovare, incassando l'equivalente di 220 milioni di euro dalle cessioni di Luis Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton e Ben Doak. Nel contempo ha spalancato il portafogli per portare ad Anfield nove acquisti tra cui il difensore azzurro Giovanni Leoni prelevato dal Parma per 'soli' 31 milioni di euro.
Gli altri sono il centrocampista tedesco Florian Wirtz, arrivato per 136 milioni dal Bayer Leverkusen, l'attaccante francese Hugo Ekitikè, il difensore serbo Milos Kerkez e quello olandese Jeremie Frimpong, il portiere ungherese Armin Pecsi e quello inglese Frederic Woodman oltre al rientro dal prestito dell'estremo difensore georgiano Giorgi Mamardashvili.
A sbloccare l'arrivo di Isak ai Reds è stato l'acquisto a Newcastle di un altro bomber, Nick Woltemade, pagato 75 milioni di euro allo Stoccarda. Così, tra l'offerta iniziale del Liverpool di 127 milioni di euro e una prima richiesta di 173 milioni, si è arrivati all'accordo a metà strada per il giocatore che aveva detto di avere in testa ormai solo il Liverpool. Ora tocca al tecnico Arne Slot tradurre gli investimenti in trofei, con la Kop che già sogna il Treble.