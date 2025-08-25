Esordio positivo per Paolini e Djokovic agli Us Open. Follia Medvedev

AGI - Debutto vincente di Jasmine Paolini all'US Open: la 29enne tennista toscana, testa di serie numero 7 e ottava del ranking Wta, ha superato la qualificata australiana Destanee Aiava (n.166 Wta) con il punteggio di 6-2, 7-6(4), maturato in un'ora e 34 minuti di gioco. L'azzurra al secondo turno incontrerà una tra Aliaksandra Sasnovich (119), bielorussa in campo come atleta neutrale, e la 17enne Usa Iva Jovic (73). "È stata una partita positiva - ha raccontato Paolini in conferenza stampa - Non era facile, lei gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci, anche in Australia aveva giocato bene, e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Ho fatto un po' fatica all'inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti, credo che questa sia stata la chiave della partita".
La qualificata 'aussie' ha costretto Paolini a un complicato tie-break nel secondo set; qui la differenza l'ha fatta la classe, l'esperienza e l'orgoglio della tennista azzurra. "Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita. Sono rimasta sempre positiva, e credo che questo sia stato l'aspetto più importante della giornata", ha aggiunto l'azzurra.
Debutto vincente anche per Novak Djokovic all'US Open. Il 38enne campione serbo, testa di serie numero 7 e quattro volte trionfatore a Flushing Meadows, si è imposto per 6-1, 7-6(3), 6-2 sullo statunitense Learner Tien e al secondo turno se la vedrà con un altro americano, Zachary Svajda, che in un derby tra qualificati ha superato l'ungherese Zsombor Piros per 6-4 6-2 7-5. Sarà invece Eliot Spizzirri l'avversario di Luciano Darderi al secondo turno: in un duello tra wild card, lo statunitense ha eliminato il connazionale Stefan Dostanic per 7-5 6-4 7-6(4).
La follia di Medvedev
Subito fuori Daniil Medvedev, eliminato da Benjamin Bonzi che si è imposto in cinque set, 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4. Sul match point per il francese sul 5-4 nel terzo set, un fotografo ha inspiegabilmente deciso di cambiare posto dopo l'errore del 29enne russo al primo servizio, costringendo l'arbitro, come da regolamento, a far ripetere la battuta. Una decisione che ha scatenato l'ira di Medvedev, che si è scagliato contro l'arbitro (Greg Allensworth) e ha aizzato il pubblico. Alla ripresa del match Bonzi non ha sfruttato il match point, perdendo il terzo e il quarto set, per poi imporsi al quinto. A fine partita Medvedev, dopo aver stretto la mano all'avversario, ha sfasciato anche la racchetta, altro segnale della crisi profonda che sta attraversando il russo.
Gli italiani in campo
In serata toccherà a Flavio Cobolli, che si scontrerà, sul campo 5 nel terzo match dalle 17.00, con Francesco Passaro nel derby azzurro, e a Mattia Bellucci, che se la vedrà con Juncheng Shang nel secondo match dalle 17.00 sul campo 10. Elisabetta Cocciaretto aprirà il programma sul campo 9 (17.00) contro Yulia Putinseva.