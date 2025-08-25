Medvedev litiga e aizza la folla ma esce subito agli Us Open

AGI - Il francese Benjamin Bonzi, già giustiziere di Daniil Medvedev al primo turno di Wimbledon all’inizio dell’estate, ha di nuovo avuto la meglio sul numero 13 del mondo domenica, nel suo esordio agli US Open, al termine di un match ricco di colpi di scena. Numero 51 del ranking ATP, Bonzi si è imposto 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 sul campo Louis-Armstrong, conquistando la sua terza vittoria in altrettanti confronti con il russo, vincitore degli US Open nel 2021.
Quando sembrava avviato verso una vittoria in tre set, il francese è stato fermato sul primo match point sul 5-4 e vantaggio nel terzo parziale. Bonzi ha mancato la prima di servizio, ma il giudice di sedia gli ha concesso immediatamente una seconda chance a causa di un’“interferenza” di un fotografo posizionato a bordo campo. Medvedev si è subito indignato, provocando un frastuono tra il pubblico che ha interrotto il match per più di cinque minuti.
INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025
A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.
The umpire gave Bonzi a 1st serve.
Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre
Alla ripresa, il russo ha annullato la palla match, costretto Bonzi al tie-break e vinto il terzo set. Uscito dal campo alla fine del terzo parziale, Bonzi ha poi subito un pesante 6-0 nel quarto, durante il quale si è fatto più volte massaggiare la gamba destra. Il 29enne, però, è riuscito a strappare con coraggio il set decisivo, recuperando due volte un break di svantaggio e imponendosi dopo 3 ore e 45 minuti di battaglia.
Allenato da poco dal connazionale Nicolas Mahut, il francese affronterà al secondo turno l’americano Marcos Giron (55°), anch’egli reduce da una vittoria in cinque set contro l’argentino Mariano Navone (78°). Per Medvedev si chiude così un 2025 deludente negli Slam, con un bilancio di una sola vittoria, al primo turno degli Australian Open. Quarto francese a qualificarsi per il secondo turno degli US Open, dopo Arthur Rinderknech (82°), Ugo Blanchet (184°) e Adrian Mannarino (73°), passati anch’essi domenica, Bonzi aveva raggiunto il terzo turno a Flushing Meadows nel 2023, miglior risultato della sua carriera nell’ultimo Major della stagione.
