Sinner rassicura i tifosi: "Tra qualche giorno sarò al 100%"

AGI - “Sono molto felice di essere tornato qui. Fisicamente mi sento bene, mi sono ripreso quasi del tutto: non ancora al 100%, ma contiamo di esserlo tra qualche giorno”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio allo US Open, parlando delle sue condizioni dopo il virus che lo aveva debilitato prima della finale di Cincinnati persa contro Carlos Alcaraz.
“Avere delle rivalità è bellissimo - ha aggiunto -. È positivo per lo sport, ma anche da un punto di vista personale: quando sei stanco in allenamento cerchi di simulare certe situazioni che potrebbero capitare in partita. In questo momento io e Carlos ci stiamo dividendo i trofei più importanti, ma le cose possono cambiare. Ci sono tanti grandi giocatori là fuori e arrivare in finale resta un percorso molto difficile. Per questo dico sempre che bisogna continuare a migliorare, altrimenti gli altri ci raggiungeranno. Dal mio punto di vista è positivo: mi rende un tennista migliore per il futuro”.
A Flushing Meadows il numero 1 del mondo va a caccia di un traguardo speciale: diventare il primo a vincere due US Open consecutivi dal 2008, quando Roger Federer conquistò il suo quinto titolo di fila. “Siamo verso la fine della stagione - ha osservato Sinner - e i giocatori hanno energie diverse. Qui cambia molto anche se giochi di giorno o di notte, e ci sono tanti piccoli dettagli che rendono questo Slam particolare. Anche solo il fatto che dormiamo in città e ci vuole un’ora per arrivare al circolo: sono piccole cose, ma se non le gestisci bene è difficile esprimere il tuo miglior tennis. Sicuramente è un torneo molto duro da giocare”.
"Voglio giocare un buon tennis, poi vediamo. Il numero 1 posso perderlo e forse dopo riprenderlo, il futuro non si sa. In questa stagione è una questione di tempo, vedendo i punti. Se lo perdo ora o se lo perdo tra qualche settimana o mese, va bene così. Vediamo". Sinner si è soffermato sulla prima posizione del ranking insidiata da Carlos Alcaraz. "Avrei pagato per essere nella posizione in cui sono ora. Sono contento, sono sulla strada giusta. C'è tanto in palio, ma il torneo parte da zero, sono tranquillo. Voglio fare un buon torneo e giocare un buon tennis. Poi vedremo. Ho guadagnato tanta esperienza", ha aggiunto.