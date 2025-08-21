Il primo avversario di Sinner agli Us Open è Kopriva
Sorteggiato il tabellone dell'ultimo Slam stagionale. Dalla parte dell'italiano ci sono Draper e Zverev, Djokovic dal lato di Alcaraz
A Gi - Sorteggiato il tabellone maschile della 145esima edizione degli Us Open. Jannik Sinner si presenta a Flushing Meadows da numero uno del seeding e da campione in carica. Reduce dal primo trionfo a Wimbledon, l'altoatesino aprirà la caccia al quinto Slam della carriera con il ceco Vit Kopriva. Sul cammino teorico di Sinner verso la finale ci sono Popyrin (2 turno), Shapovalov (3 turno), Paul (ottavi), Draper (quarti) e Zverev (semifinale).

Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, farà il suo esordio con Reilly Opelka. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 10, pesca Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Flavio Cobolli un qualificato o un lucky loser. Luciano Darderi avrà Rinky Hijikata. Luca Nardi trova la testa di serie numero 21 Tomas Machac, Matteo Arnaldi giocherà contro Francisco Cerundolo, Lorenzo Sonego contro Tristan Schoolkate e Mattia Bellucci con Juncheng Shang.

Sorteggiato anche il tabellone femminile. Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, aprirà il suo torneo contro una qualificata. L'azzurra è stata inserita nel quarto della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Avrà una qualificata anche Lucia Bronzetti, che vede al secondo turno la n.9 del seeding Elena Rybakina. Elisabetta Cocciaretto pesca Putinseva. Al secondo turno possibile sfida con la n.29 Kalinskaya.
