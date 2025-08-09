Una delegazione della Roma omaggia Diogo Jota
Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Frederic Massara, fiori in mano e momento di raccoglimento davanti al memoriale che, ad Anfield, omaggia il calciatore scomparso lo scorso 3 luglio
AGI - Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Frederic Massara, fiori in mano e momento di raccoglimento davanti al memoriale che, ad Anfield, omaggia Diogo Jota. Questa l'iniziativa della Roma, impegnata a Liverpool per l'amichevole di oggi contro l'Everton. In un video postato sui social del club giallorosso, viene riportata la visita di stamane dell'attaccante argentino, dell'ex allenatore e attuale advisor della proprietà e del ds che hanno voluto rendere omaggio al portoghese dei "reds", Diogo Jota, morto lo scorso 3 luglio in un incidente stradale insieme al fratello André Silva.
Un tributo per Diogo ❤️#ASRoma pic.twitter.com/d9UDJbe9by— AS Roma (@OfficialASRoma) August 9, 2025