Au revoir, Fabio Grosso. Il Lione esonera l'allenatore italiano

AGI - È finita dopo due mesi e mezzo l'avventura di Fabio Grosso all'Olympique Lione: il club francese ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta interna di domenica scorsa per 0-2 con il Lilla in Ligue 1, ha riferito L'Equipe.

Il 45enne tecnico romano, ferito un mese fa nella sassaiola contro il pullman della squadra a Marsiglia in cui ha rischiato di perdere un occhio, paga l'ultimo posto in classifica. L'ex azzurro campione del mondo nel 2006 era subentrato a metà settembre a Laurent Blanc ma non è riuscito a risollevare le sorti dell'OL: in campionato ha raccolto una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Grosso, reduce dalla promozione in A alla guida del Frosinone, non è riuscito a incidere su una squadra con gravi problemi societari e tecnici, con la proprietà americana di John Textor in conflitto con quella precedente e con poca armonia nello spogliatoio.