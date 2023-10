AGI - L'autobus della squadra dell'Olympique Lyonnais è stato preso di mira, con il lancio di sassi, questa sera prima della partita contro l'Olympique de Marsiglia allo stadio Vèlodrome e l'allenatore del Lione Fabio Grosso è rimasto ferito.

Il finestrino anteriore destro dell'autobus era completamente rotto e un altro era parzialmente danneggiato. Secondo un giornalista dell'Afp, presente sul posto, il lato sinistro del veicolo è stato particolarmente danneggiato. Nelle immagini dell'emittente Prime Video, l'allenatore del Lione è stato visto con il volto insanguinato, poi con una benda in testa mentre lasciava l'infermeria situata nei corridoi dello stadio Vèlodrome.

Lyon's team coach was stoned whilst travelling to the away game vs Marseille.



Manager Fabio Grosso is injured and bleeding from his face. He is currently receiving treatment.