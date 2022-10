Egonu in lacrime: “Questa è mia ultima partita in Nazionale”

AGI - “Non puoi capire, mi hanno chiesto se sono italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”.

Sono le parole di Paola Egonu, scoppiata in lacrime e sfogatasi con il suo agente al termine della finale per il terzo posto dei Campionati mondiali vinta dall’Italia sugli Stati Uniti per 3 a 0.

Egonu, 23 anni nata a Cittadella da genitori italiani, azzurra dal 2015 e da quest’anno approdata alla formazione turca del VakıfBank, si è decisamente arrabbiata sulle continue domande che le vengono poste circa la sua nazionalità.

La giocatrice della Nazionale è stata criticata per la sua prestazione sottotono contro il Brasile che è costata l’eliminazione in semifinale.

Lo sfogo della Egonu è stato ripreso con un telefonino da un tifoso e subito diventato virale.

Successivamente nella mixed zone del palazzetto di Apeldoorn, Paola sul suo futuro in maglia azzurra si è limitata a dire, “per ora sono felice di vivere questo mondiale, poi si vedrà” aggiungendo, “sono fiera e sono grata ad avere le mie compagne che mi sopportano”.

Sulla nuova esperienza in Turchia, l’azzurra ha detto, “sarà una nuova esperienza e spero di imparare ancora molto”.