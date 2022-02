Il caso Kamila Valieva, e perché ne sentiremo parlare a lungo

AGI - C'è l'impressione che molto presto Kamila Valieva dalla patinoire sulla quale incanta il mondo per i suoi meravigliosi salti quadrupli, si ritroverà, senza averne colpa perché appare impossibile una somministrazione di medicine volontaria a 15 anni (!), sommersa da incartamenti che parlano di accuse, che forniranno controdeduzioni e che scriveranno motivazioni di condanne.

Il primo round è andato a Kamila, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suo caso proseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove puntate della 'guerra sportiva' tra Russia e istituzioni sportive del resto del mondo (e viceversa) che, ad oggi, vede la 'grande madre Russia' squalificata perché accusata di doping di Stato e incongruenze gravi del laboratorio antidoping di Mosca.

Kamila, dolce e incolpevole ragazza venuta dal Tatarstan che a 15 anni è stata trovata positiva al doping (chi l'ha indotta ad assumere sostanze vietate?), potrà proseguire a gareggiare alla sua prima Olimpiade nella quale aveva già stupito il mondo nella gara a squadre. 'Miss Perfect', come è già stata sopranominata da suoi quasi 530 mila follower e affezionata al suo cane 'Lyova' di razza pomerania, parteciperà alla gara individuale femminile.

I venti su di lei, e ancora di più sul suo staff guidato da una donna di 47 anni, severa, gelida, che non s'affeziona ai suoi allievi perché "altrimenti non rendono", che parla molto poco con i giornalisti, dal nome di Eteri Georgievna Tutberidze, potrebbero soffiare più forti del 'Buran'.

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Kamila Valieva

L'impressione è che la sua gara olimpica individuale sia già, in partenza, 'sub-judice'. Kamila nella serata pechinese di domani - la sua esibizione nel programma corto è prevista alle ore 21,52 locali (le 14,52 in Italia) - pattinerà sulle note di 'In Memoriam' di Kirill Richter.

La decisione di non sanzionare, ovvero sospendere, la stella del pattinaggio mondiale è stata soprattutto di cuore, di impatto psicologico. Va precisato che la giurisprudenza in materia di doping giovanile, ovvero sotto i 15 anni, è ancora inesistente perché non sanziona fino ai 16 anni. La Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha deciso di respingere il ricorso - promosso da Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Agenzia mondiale antidoping (Wda) e federazione mondiale di pattinaggio (Isu) - che chiedeva di reimporre la sospensione provvisoria della giovane pattinatrice russa.

Il motivo di estromettere Kamila dai Giochi era legato alla sua positività al doping, trimetazidina, farmaco che solitamente viene somministrato per curare l'angina, emerso in un controllo del 25 dicembre in occasione dei Campionati nazionali a San Pietroburgo.

La positività è stata resa nota dal laboratorio accreditato Wada di Stoccolma solo l'8 febbraio, pare causa rallentamenti dovuti al coronavirus. L'8, però, i Giochi olimpici di Pechino erano già iniziati. Il panel del Tas, presieduto dall'avvocato italiano Fabio Iudica, dopo aver annullato le eccezioni di atleta e Comitato olimpico russo, ha motivato che Kamila Valieva è 'persona protetta' ai sensi del codice della Wada perché spegnerà le 16 candeline il prossimo 26 aprile.

Poi sono stati considerati i principi fondamentali di equità, proporzionalità, il danno irreparabile, e relativo equilibrio di interessi tra i richiedenti la sospensione e l'atleta risultato non positivo in sede olimpica. In particolare, i giudici hanno ritenuto che "impedire all'atleta di gareggiare ai Giochi olimpici le avrebbe causato un danno irreparabile".

Infine, il Tas ha confermato che ci sono stati "gravi problemi di notifica del risultato del controllo antidoping all'atleta" e che ciò "ha violato la facoltà all'atleta di stabilire determinati requisiti legali a suo vantaggio" e, quindi, "una notifica così tardiva non è attribuibile a sua colpa". L'annuncio è stato dato alle ore 15 dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb presso la sala conferenze del Main Media Center dove l'AGI era presente.

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Kamila Valieva

Pochi minuti dopo via ad una valanga di commenti. I primi gli Stati Uniti: "È un altro capitolo del sistematico e pervasivo disprezzo per lo sport pulito da parte della Russia", poi l'invito al Movimento Olimpico a continuare a lottare per uno sport pulito a nome degli atleti di tutto il mondo".

Sulla vicenda è entrato nel merito anche l'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale che ha avvertito la "non opportunità, nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti gli atleti, di tenere la premiazione dell'evento a squadre di pattinaggio di figura durante i Giochi olimpici di Pechino in quanto includerebbe un atleta che da un lato ha un Campione A positivo e dall'altra una violazione alle norme antidoping non ancora accertata".

Il Cio ha poi precisato che "se la sig.ra Valieva dovesse finire tra le prime tre concorrenti (molto facile perché è la grande favorita per l'oro, ndr) nella gara individuale, durante i Giochi di Pechino non dovranno svolgersi né la cerimonia della consegna dei fiori" poco dopo il termine della gara "né la cerimonia di premiazione" delle medaglie.

Infine, il Cio ha chiesto alla federazione di competenza, l'Isu, che "per ragioni di equità, di consentire alla 25/a classificata di partecipare alla prova del libero nel caso in cui la sig.ra Valieva si classifichi tra le prime 24 al termine del corto" di domani.

Al programma libero delle gare individuali accedono i primi 24 atleti/atlete del corto. Commentando la sentenza la Wada si è detta "delusa dall'odierna sentenza della Divisione Ad hoc del Tas" mentre il presidente della federazione russa di pattinaggio ha detto di essere "molto felice per Valieva e che il buon senso e la giustizia abbiano trionfato" con il Comitato olimpico russo che parla di "pazza situazione costata a Kamila lacrime e forza morale".

Tra una settimana il fuoco di Olimpia sarà già spento, sarà virtualmente diretto in Italia perché tra quattro anni infiammerà 'Milano-Cortina 2026' ma il caso Valieva è destinato ad infiammarsi. L'agenzia antidoping russa (Rusada) ha annunciato che condurrà un'indagine sull'entourage della pattinatrice. Il segreto e magico regno di Eteri, oggi ancora zarina del pattinaggio mondiale, tutt'altro che ben vista dalle altre scuole russe, potrebbe iniziare a sgretolarsi.