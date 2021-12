Peng Shuai ritratta: "Fraintesa, mai accusato nessuno di stupro"

AGI - Peng Shuai, la campionessa di tennis da settimane nell'occhio del ciclone, ha dichiarato di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il post sui social media che aveva pubblicato nelle scorse settimane -con le accuse all'ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso- è stato frainteso. Lo riporta l'agenzia Reuters.

"In primo luogo, devo sottolineare un punto che è estremamente importante, non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto", ha detto Peng nel video pubblicato da Lianhe Zaobao, un media di Singapore. E' la prima volta che la campionessa affronta la questione dinanzi alle telecamere e in pubblico; Peng ha parlato a margine di un evento di sci di fondo a Shanghai a cui ha partecipato.