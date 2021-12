Caso Peng: la Wta sospende tutti tornei in Cina

AGI - La Women's Tennis Association (Wta) ha annunciato la "sospensione immediata di tutti i tornei in Cina e Hong Kong" per via della condizione ancora non chiara della tennista Peng Shuai. Lo ha annunciato il presidente della Wta, Steve Simon, dicendo di "nutrire seri dubbi" sul fatto che l'atleta "sia libera, al sicuro e non soggetta a censura e intimidazione". "In tutta coscienza, non vedo como posso chiedere alle nostre atlete di gareggiare li'", ha spiegato Simon in un comunicato. (