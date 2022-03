MotoGp, in Indonesia vince Oliveira. Male gli italiani

AGI - Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Indonesia sul nuovissimo circuito di Mandalika. Dopo una partenza ritardata di oltre un'ora per pioggia abbondante, il pilota portoghese della Ktm domina sul bagnato, lasciandosi tutti alle spalle e chiudendo davanti ai francesi Fabio Quartararo e Johann Zarco. Si tratta della quarta vittoria assoluta in Moto GP per Oliveira.

Quarto Jack Miller su Ducati, male invece ancora una volta Pecco Bagnaia, che dopo il ritiro in Qatar non riesce ad andare oltre la quindicesima posizione con l'altra rossa di Borgo Panigale.

Miglior italiano in gara Franco Morbidelli, che riesce a piazzare la sua Yamaha al settimo posto, mentre Enea Bastianini giunge undicesimo sul traguardo, restando comunque in testa alla classifica del Mondiale.