La brutta caduta di Marc Marquez in Indonesia

AGI - Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Indonesia sul circuito di Mandalika, secondo appuntamento della stagione del motomondiale. Il pilota della Honda è stato protagonista di una brutta caduta nel corso del warm-up di stanotte (ore 4.00 italiane), ed è stato sbalzato con violenza dalla sua moto franando con violenza sull'asfalto.

Lo spagnolo ha riportato un trauma cranico, fortunatamente con tac negativa, oltre a varie contusioni al torace e in particolare al braccio destro operato recentemente. Si pensava anche al riacutizzarsi della diplopia dopo la forte botta al cranio, ma anche in quel caso gli esami hanno dato esito negativo.

"Ha subito un forte trauma, un colpo alla testa importante, per questo abbiamo pensato fosse meglio non farlo gareggiare", ha dichiarato il team manager della Repsol Honda, Alberto Puig. Continua quindi il calvario di Marquez, che non riesce a lasciarsi alle spalle un periodo di carriera davvero sfortunato.