Moto, Oliveira vince il Gp di Stiria. Paura per Vinales: "Ero senza freni"

AGI - Miguel Oliveira su KTM-Tech3 ha vinto a sorpresa il Gran Premio di Stiria della Moto Gp. Sul circuito austriaco dello Spielberg, il 25enne portoghese si è imposto in volata sull'australiano Jack Miller (Ducati-Pramac), secondo, e sulla Ktm dello spagnolo Pol Espargaro, partito in pole. Proprio Miller e Espargaro avevano duellato a lungo dopo lo stop al 17mo giro per un incidente a Vinales senza conseguenze, ma Oliveira li ha beffati inserendosi all'ultima curva e conquistando la sua prima vittoria nella Moto Gp.

Quinto Andrea Dovizioso su Ducati che resta secondo in classifica generale ma si avvicina a soli tre punti dal francese Fabio Quartararo, che ha chiuso 13mo. Nono Valentino Rossi (Yamaha), sesto invece lo spagnolo Alex Rins (Suzuki).

La gara è stata segnata dall'incidente a Vinales che si è lasciato cadere dalla moto a 220 km orari dopo un problema ai freni: la sua Yamaha è finita contro le barriere gonfiabili e si e' praticamente distrutta. "Difficile spiegare cosa sia accaduto: ho provato a lottare con Dovizioso ma era troppo difficile perché i freni, giro dopo giro, andavano sempre più giù", ha spiegato a Sky Sport lo spagnolo che aveva già rischiato nell'ultimo Gp sempre in Austria, "c'era il pericolo di prendere in pieno quello davanti. Ad un certo punto la pastiglia è andata via e non ho avuto più freni. Non ho pensato a nulla, è stato tutto istintivo. Ho avuto la fortuna di chiudere la prima staccata ma alla seconda il freno e' andato via: e' difficile guidare cosi' avendo qualcuno davanti".

"Rimanere senza freni è una delle paure piu' grandi per noi piloti. Maverick è stato lesto e bravo a buttarsi", ha commentato Valentino Rossi. Le prossime due gare saranno a Misano dove non ci sarà ancora Marc Marquez, operato due volte al braccio per la frattura dell'omero. "È il momento di recuperare bene dal mio infortunio, sarà un lungo percorso ma tornerò il prima possibile", ha rassicurato i tifosi lo spagnolo.