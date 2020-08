Vinales si è lanciato dalla moto a 220 km orari. L'incidente in Moto Gp

Il Gran Premio di Stiria di Moto Gp è stato interrotto dopo 17 giri per lo spettacolare incidente di cui è stato protagonista Maverick Vinales che ne è uscito illeso grazie alla sua prontezza di riflessi.

Il 25enne spagnolo ha avuto problemi ai freni fin dai primi giri e alla curva 1 si è lasciato cadere schiantandosi a 167 km. orari mentre la sua Yamaha ha proseguito la corsa ed è finita contro le barriere gonfiabili della pista.



Alla staccata della curva Vinales era arrivato a 300 km/h e ha frenato ma con scarso effetto, per questo dato due due pinzate, la prima a 280 km/h e la seconda a 260 km/h. A quel punto si è lanciato dalla moto che procedeva a una velocità di 220 km/h.



Per Vinales è la seconda tragedia sfiorata dopo quella della settimana prima al GP d'Austria. "Proveremo a capire cosa è successo ma sarà difficile

perchè della moto non è rimasto quasi nulla", ha spiegato il team manager Massimo Meregalli, "per fortuna Maverick sta bene, ci ha detto che a un certo punto era come se non avesse più i freni".