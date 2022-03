Cinque piloti di F1 non volevano correre il Gran Premio di Arabia Saudita

AGI - Lewis Hamilton e altri quattro piloti non volevano correre il Gran Premio di Arabia Saudita dopo l'attacco missilistico dei ribelli yemeniti Houthi contro un sito produttivo della Aramco, a soli 20 chilometri dal circuito di Gedda. Da quanto è trapelato, il sette volte campione del mondo, Fernando Alonso, George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll avrebbero chiesto garanzie sulla sicurezza nel timore che la gara potesse finire nel mirino del gruppo sciita che aveva rivendicato l'attentato.

Solo nella mattinata di sabato è arrivata la definitiva conferma del patron della Formula 1, Stefano Domenicali, che "si correrò regolarmente". I 20 piloti del 'circus' si sono allineati con un comunicato della loro associazione: "Guardando il fumo in lontananza era difficile rimanere concentrati e cancellare quelle che sono delle preoccupazioni umane", hanno spiegato, "di conseguenza abbiamo affrontato delle lunghe discussioni" e "alla fine abbiamo deciso" di gareggiare nella speranza che il Gran Premio dell'Arabia Saudita "sarà ricordato come una bella gara piuttosto che per questo incidente".

© VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP Domenicali e Raikkonen

Nella notte c'erano state infatti una serie di convulse riunioni protrattesi per quattro ore e mezza: dapprima Domenicali e il presidente della Fia, Ben Sulayem, con i rappresentanti dei 10 team e dei piloti hanno visto gli organizzatori e le autorità locali ricevendo rassicurazioni sul rafforzamento di tutte le misure preventive.

Poi l'associazione piloti (Gpda) ha discusso per tre ore e mezzo il da farsi, con cinque piloti schierati per non correre. Infine il confronto con Domenicali e Ross Brawn, manager F1, da cui è arrivato a notte fonda il definitivo via libera. Una rinuncia sarebbe stata ancora più pesante per il fatto che Aramco è partner globale dal 2020 di F1, con marchi a bordo pista, ed è sponsor principale sia del Gran Premio degli Stati Uniti che, da quest'anno, dell'Aston Martin.

"È stata una lunga notte, ma dobbiamo concentrarci sui fatti, abbiamo visto tutti quello che è successo, non è la prima volta che episodi del genere si verificano qui, purtroppo", ha osservato Mattia Binotto, team principal della Ferrari, sottolineando che la Formula 1 "deve trasmettere un messaggio positivo". "È un obiettivo e un nostro dovere essere qui", ha aggiunto, "i piloti hanno capito che sarebbe stato sbagliato lasciare il Paese". "Nessuno in Ferrari ha espresso il desiderio di andare via".