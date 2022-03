Raid aerei su Sanaa e Hodeida nello Yemen

AGI - La coalizione guidata da Riyad ha effettuato attacchi aerei in Yemen "contro le fonti di minaccia a Sanaa e Hodeidah" come rappresaglia per gli attacchi dei ribelli yemeniti Huthi in Arabia Saudita. E' quanto si legge in un post pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale saudita SPA su Twitter. "L'operazione militare continuerà fino al raggiungimento dei suoi obiettivi", aggiunge l'agenzia sullo stesso social network, citando la coalizione.

Ieri, gli Huthi hanno effettuato una nuova serie di attacchi in Arabia Saudita, uno dei quali ha causato un enorme incendio in un sito petrolifero a Gedda vicino al circuito di Formula 1 che ospita il Gran Premio.