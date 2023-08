AGI - "La Spagna è orgogliosa di voi": il premier facente funzioni, Pedro Sanchez, ha accolto nel palazzo della Moncloa le 23 calciatrici della Roja reduci dal trionfo ai mondiali in Australia. Una lunga festa, quella per il rientro da Sydney delle Furie Rosse, cominciata nella notte a Madrid con la celebrazione davanti a migliaia sulla Explanada del Puente del Rey, a Madrid.

La gioia iberica per il primo mondiale vinto dalla nazionale femminile era stata macchiata dalla polemica per il bacio sulle labbra 'rubato' dal presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, all'attaccante Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione.

Un bacio del quale si era poi scusato in un video, pur definendolo "spontaneo" e "senza cattive intenzioni": "D'ora in poi, presterò maggiore attenzione alle mie azioni", ha assicurato. Tra i primi a bacchettarlo erano stati la ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, e quello dello Sport, Miquel Iceta.

| ESCÁNDALO EN ESPAÑA: Piden la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso y el gesto tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA, pic.twitter.com/kI5Ny9A752 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 21, 2023

Il premier Sanchez ha ricevuto una maglietta autografata dalle calciatrici a cui ha espresso "l'eterna gratitudine di una societa'" che ha "trepidato" per la sua nazionale.

Qualche fischio per il ct Vilda

Nella festa spagnola, gli uomini sono rimasti un po' ai margini: oltre al caso Rubiales, c'è stato quello del ct Jorge Vilda, l'unico ad aver ricevuto qualche fischio durante la festa notturna a Madrid perchè prima del mondiale 15 calciatrici avevano criticato il suo operato in una lettera aperta. Nel mirino era finita l'eccessiva invadenza nella vita privata della squadra, comprese ispezioni delle borse e nelle stanze d'albergo delle atlete.

All'abbraccio dei tifosi sulle rive del Manzanarre, tra le più festeggiate era stata Olga Carmona, autrice del gol decisivo nella finale con l'Inghilterra ma la cui gioia è stata offuscata dalla notizia della morte del padre. La madrilena Jenni Hermoso nel suo intervento ha sorvolato sulla polemica per il bacio di Rubiales: "Mi sento super orgogliosa", ha affermato.

Il caldo asfissiante in cui si è svolta la festa per La Roja ha imposto l'intervento dei sanitari per una decina di giovani che si sono sentiti male. La serata si era aperta con la musica e l''antipasto' del Dj Michenlo che ha animato la folla sulle note di 'We are the Champions' e 'Waka Waka'.