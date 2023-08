Madrid festeggia le ragazze Roja dopo trionfo mondiale

AGI - Festa grande nella notte a Madrid per la nazionale femminile della Spagna, rientrata dall'Australia dopo il trionfo ai mondiali. Migliaia di tifose e tifosi hanno celebrato le 23 Furie rosse sulla Explanada del Puente del Rey, acclamandole a una a una mentre salivano sul palco dopo la mezzanotte. Qualche fischio solo per il ct Jorge Vilda che aveva avuto screzi con le sue calciatrici prima del mondiale al punto che in 15 avevano criticato il suo operato in una lettera aperta.

"Questo mondiale è vostro", ha urlato la capitana Ivana Andre's. Emozionatissima Olga Carmona, autrice del gol decisivo nella finale con l'Inghilterra, la cui gioia è stata offuscata dalla notizia della morte del padre ed è stata abbracciata dalle compagne quando si è rivolta alla folla. La madrilena Jenni Hermoso nel suo intervento ha sorvolato sulla polemica per il bacio sulla bocca datole dal presidente della Federcalcio, Lusi Rubiales, durante la premiazione a Sydney. "Mi sento super orgogliosa", ha affermato.

© PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

La festa a Madrid per la nazionale spagnola, vincitrice dei Mondiali di calcio femminile



Il caldo asfissiante in cui si e' svolta la festa per La Roja ha imposto l'intervento dei sanitari per una decina di giovani che si sono sentiti male. La serata si era aperta con la musica e l''antipasto' del Dj Michenlo che ha animato la folla sulle note di 'We are the Champions' e 'Waka Waka'.