AGI - La Spagna femminile è per la prima volta campione del Mondo. Alla loro terza partecipazione alla kermesse iridata, le spagnole hanno battuto nella finale di Sidney l'Inghilterra per 1-0. Decisivo il gol al 29' di Carmona Garcia.

La Spagna avrebbe potuto chiudere il match al 70' ma Hermoso si è fatta parare un calcio di rigore dal portiere Earps. Dalla prima edizione ad oggi dei Mondiali sono adesso 5 le nazionali che hanno vinto il trofeo nelle 9 edizioni fin qui disputate.

Questo l'albo d'oro in sintesi: 4 vittorie per Stati Uniti (1991, 1999, 2015, 2019); 2 vittorie per Germania (2003, 2007), 1 vittoria per Norvegia (1995), Giappone (2011) e ora Spagna (2023).