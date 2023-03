Sensi risponde a Verdi, 1-1 tra Verona e Monza

AGI - Hellas Verona e Monza impattano nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 1-1 con il botta e risposta in pochi minuti a inizio ripresa tra Verdi e Sensi, dopo un primo tempo praticamente privo di emozioni.

Ai brianzoli viene anche annullato un gol all'ex Caprari per un fuorigioco di Petagna. Secondo pareggio consecutivo per la formazione scaligera, che si porta a 19 punti in classifica restando al terzultimo posto, mentre la squadra di Palladino raggiunge quota 33 punti facendosi però scavalcare dalla Fiorentina.

Tanto equilibrio e gara molto bloccata in una prima frazione di gioco che regala veramente pochi spunti interessanti. Nel complesso meglio i gialloblu rispetto alla formazione ospite per voglia e determinazione, ma nonostante qualche tentativo di affondo il risultato non si schioda prima dell'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi sembra andare in scena completamente un'altra partita: al 51esimo Verdi porta avanti il Verona con un destro che Di Gregorio riesce solo a deviare appena, mentre appena quattro giri di lancette più tardi ci pensa Sensi a stabilire nuovamente l'equilibrio firmando l'1-1 del Monza.

Allo scoccare dell'ora di gioco i brianzoli ribalterebbero anche la sfida con il più classico dei gol dell'ex di Caprari, ma un fuorigioco millimetrico di Petagna rende tutto vano strozzando in gola l'urlo biancorosso. La squadra di Palladino comunque prende morale e continua a premere sull'acceleratore, sfiorando il colpo da tre punti nel finale prima con Petagna, murato provvidenzialmente da Coppola, poi con Pessina che di mancino mette di un soffio sopra la traversa.