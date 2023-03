La Fiorentina vince ancora, a Cremona passa 2-0

AGI - Terza vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila in campionato per una Fiorentina in netta risalita, capace di passare a domicilio sul campo della Cremonese. Allo Zini finisce 2-0 grazie alle reti di Mandragora e Cabral, una per tempo: con questo successo la squadra di Italiano sale a 34 punti in classifica, mentre gli uomini di Ballardini, alla 16esima sconfitta stagionale, restano in fondo alla graduatoria alla pari della Sampdoria, impegnata stasera contro la Juve.

I viola partono meglio in un primo tempo in cui provano subito a schiacciare i padroni di casa nella propria metà campo, portando il primo vero pericolo al quarto d'ora con Barak, murato provvidenzialmente da Ferrari dopo un tiro a botta sicura.

Il vantaggio della Fiorentina arriva al 28esimo, quando Madragora riceve una sponda da Ikone e con un tiro preciso pesca l'angolino per l'1-0 ospite. I grigiorossi provano a reagire ma si affidano spesso ad alcune soluzioni con lanci lunghi per gli anonimi Dessers e Tsadjout, lasciati troppo isolati in avanti, tant'è che dalle parti di Sirigu non arrivano grandi pericoli.

A inizio ripresa parte nuovamente meglio la Fiorentina e al 50esimo arriva il raddoppio di Cabral, che da due passi mette dentro a porta vuota su assist di Mandragora dopo un bello scambio con Barak. La Cremonese prova a restare a galla con orgoglio e carattere, ma i viola sono attenti a concedere pochi spazi che possano permettere agli avversari di rimettersi in carreggiata.

Una grande palla gol per la squadra di Ballardini arriva all'80esimo, quando Okereke riesce a presentarsi a tu per tu con Sirigu facendosi però ipnotizzare dal portiere ospite, bravo a tenere al sicuro il successo dei suoi.