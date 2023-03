L'Inter torna subito a vincere, Lecce battuto 2-0

AGI - Reduce dall'amara sconfitta di Bologna, l'Inter torna subito a vincere in campionato battendo in casa il Lecce. A San Siro finisce 2-0 grazie alla rete di Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa: con questo successo la squadra di Inzaghi vola al secondo posto solitario della classifica a 50 punti, riducendo anche un minimo lo svantaggio dal Napoli capolista (comunque a +15 in vetta). I salentini di Baroni rimediano invece il secondo ko consecutivo, dopo quello interno con il Sassuolo, restando a quota 27.

Come da copione sono i nerazzurri che provano a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, ma i salentini pressano alto e concedono pochi spazi agli avversari. Al 17' sono proprio gli ospiti a creare il primo pericolo del match: Ceesay se ne va in velocità ad un paio di difensori e tenta il mancino da fuori, ma Onana è attento e blocca a terra. I padroni di casa prendono coraggio con il passare dei minuti e a ridosso della mezz'ora sbloccano con Mkhitaryan, che riceve da Barella a centro area e con un destro a giro la piazza sotto l'incrocio. Una decina di minuti più tardi la squadra di Inzaghi si rende ancora pericolosa con un inserimento di Dumfries, che scappa in velocità dopo una bella giocata di Dzeko, ma perde il tempo per servire due compagni liberissimi a centro area venendo chiuso da Gendrey.

Ad inizio ripresa l'Inter trova subito il raddoppio con Lautaro Martinez, che sfrutta l'assist di Dumfries per siglare il 2-0 e mettere ancora più in discesa la gara dei suoi. Il Lecce non da' grandi segnali di reazione e soltanto all'82' spaventa Onana con un colpo di testa di Hjulmand che termina a lato di poco. I nerazzurri non hanno difficoltà a difendere il doppio vantaggio e al triplice fischio possono festeggiare il ritorno al successo.