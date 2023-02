Il Bologna piazza un gran colpo contro l'Inter: 1-0 col sigillo di Orsolini

AGI - Il Bologna piazza un gran colpo contro l'Inter centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Al Dall'Ara finisce 1-0 grazie al sigillo di un Orsolini in stato di grazia, dopo un gol annullato a Barrow dal Var nel corso del primo tempo: la squadra di Inzaghi, incassando questo ko, è quasi certamente costretta a dire addio alle ultime speranze di rimonta nei confronti del Napoli capolista, che conferma quindi i 18 punti di vantaggio. Gli uomini di Thiago Motta invece salgono momentaneamente a -6 dal sesto posto dell'Atalanta (impegnata stasera con il Milan), iniziando a sentire a sorpresa quel dolce profumo di zona Europa.

I padroni di casa iniziano con grande determinazione e al 12' troverebbero subito il vantaggio con Barrow, che di mancino indovina il diagonale per battere Onana reso però vano da una posizione attiva di fuorigioco di Dominguez (Var costretto ad intervenire). I felsinei continuano a premere sull'acceleratore e al 18' vanno di nuovo ad un passo dal gol, prima con Cambiaso che impegna Onana, poi con Soriano che sulla respinta disegna un gran mancino a giro fermato solo dalla traversa.

I nerazzurri ci mettono un pò a venir fuori e spaventano Skorupski per la prima volta solo alla mezz'ora, quando Mkhitaryan tenta un mancino dalla distanza che termina a lato non di molto. La più grande chance ospite però è targata Lautaro al 40', con l'argentino che colpisce di testa su cross di Bastoni mancando di pochissimo lo specchio della porta.

Ad inizio ripresa è ancora l'Inter a sfiorare il vantaggio, stavolta con Calhanoglu che riceve da Gosens ma da buona posizione spara alto sulla traversa.

Al 58' ci prova anche Lukaku, che gira di prima su un altro servizio di Gosens trovando una buona risposta di Skorupski, attento anche più tardi su un tentativo del neo entrato Dzeko. Il Bologna fa un pò più di fatica rispetto al primo tempo, ma al 76' approfitta di un errore in fase d'impostazione di D'Ambrosio per sbloccare la gara: Schouten recupera palla e lancia Orsolini tra le linee, il numero 7 controlla molto bene e di mancino firma l'1-0. La squadra di Inzaghi sembra accusare il colpo e non riuscire ad imbastire una decisa reazione, portando pochi pericoli in area avversaria nelle ultime battute di gara. Dopo sei minuti di recupero può far festa il Dall'Ara.