Roberto Martinez è il nuovo allenatore del Portogallo

AGI- Lo spagnolo Roberto Martinez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Portogallo. Subentra al portoghese Fernando Santos dopo aver guidato il Belgio dal 2016 fino all'eliminazione nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Lo ha annunciato la federazione calcistica portoghese.

La prima sfida per l'allenatore 49enne - i dettagli del contratto non sono stati ancora resi noti - sarà quella di definire il ruolo di Cristiano Ronaldo, che dopo un Mondiale pieno di polemiche, e' da pochi giorni passato al club saudita Al-Nassr.

"Inizierò con il gruppo di 26 giocatori che hanno partecipato alla Coppa del Mondo, e Cristiano Ronaldo è uno di loro", ha detto Martinez in conferenza stampa, aggiungendo che prendera' le sue decisioni "sul campo" e "non in un ufficio".

Um novo ́ ao serviço de Portugal : bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira



A new at service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Martinez assunse la guida del Belgio nel 2016, dopo la traumatica eliminazione ai quarti di finale contro il Galles. Sotto la sua direzione tecnica, la squadra ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo 2018, battuta dalla Francia che avrebbe poi vinto il torneo, e per più di tre anni è stata in cima alla classifica mondiale della Fifa. Anche la squadra portoghese sta uscendo da un lungo periodo di stabilità dopo otto anni sotto la guida di Fernando Santos, che le ha regalato i primi titoli importanti della sua storia: Euro-2016 e la prima edizione della Nations League nel 2019.

Quando il 68enne allenatore ha annunciato il suo addio, cinque giorni dopo l'eliminazione ai quarti di finale della Selecao sconfitta per 1-0 dal Marocco, la stampa portoghese rivelo' che la federazione stava pensando, per sostituirlo, a Jose Mourinho, attuale allenatore della Roma. La nomina di Martinez chiude definitivamente il discorso.