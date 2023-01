Cristiano Ronaldo: "In Europa ho vinto tutto, ora la nuova sfida in Asia"

AGI - "Mi sento veramente bene, sono felice di aver preso questa decisione. In Europa il mio lavoro era finito, ho vinto tutto, ho giocato per i migliori club del mondo. Adesso per me c'è una nuova sfida in Asia e sono grato all'Al Nassr per questa opportunità, sono veramente felice e orgoglioso". Cristiano Ronaldo si presenta come nuovo giocatore della squadra saudita.

"Per me questa è una grande opportunità, non solo calcistica, ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni - aggiunge il portoghese -. Mi hanno cercato molti club in Europa, in Brasile, in Australia, negli Usa, in Portogallo, ma avevo già dato la mia parola all'Al Nassr. E' una nuova sfida, so cosa voglio e cosa non voglio. C'è la possibilità di aiutare questo Paese a svilupparsi sotto tanti aspetti, di migliorare questo movimento e ne sono felice. E' anche un campionato competitivo e non vedo l'ora di iniziare a giocare: ho battuto i record in tutti i campionati, adesso voglio farlo qui".