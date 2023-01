L'abbraccio dello sport: "Nostro Capitano sempre" 

AGI - Il "nostro Capitano sempre". Il calcio veste oggi una sola casacca e si inchina al Re Leone, Gianluca Vialli. L’ex bomber scomparso oggi a Londra a 58 anni ha messo a segno un altro gol. Questa volta non sul campo ma nel ricordo di amici, calciatori e club.

Il suo mondo, o meglio, una parte importante del suo mondo quello a cui ha dedicato gran parte della vita lavorativa (prima da calciatore poi da allenatore e infine da dirigente) lo descrive come un idolo, un esempio, un combattente.

L’uomo che "lotta con coraggio” che “dedica tutto se stesso” ad un obiettivo sapendo che "non c’è un’impresa priva di errore”: ogni parola di Franklin Delano Roosevelt scelta dallo stesso Vialli per incitare gli azzurri prima dell’impresa di Wembley si sposa con il bomber.

Portieri, difensori, attaccanti, ex avversari o compagni di squadra, italiani e stranieri: il canovaccio è simile. Ed è la storia di un uomo di coraggio e di grande talento. Un vero Capitano. Un gentleman dal cuore immenso.

Un pensiero speciale arriva da Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, l'ex allenatore morto il 16 dicembre scorso dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia. "Sai quante partite lassù...", ha scritto su Instagram pubblicando anche una foto di Vialli e del campione serbo, il primo con la maglia della Juve e il secondo con quella della Sampdoria mentre si affrontano in campo.

Ecco alcune testimonianze di amici e compagni di ‘battaglia’ dentro e fuori dal rettangolo verde

Del Piero: “Ciao Luca, nostro e mio capitano sempre”

"Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca": così Alessandro del Piero ricorda Gianluca Vialli su Instagram dove ha postato una foto che li ritrae, in maglia bianconera, in un momento di esultanza sul campo.

Dossena: "Un uomo generoso"

"Si è presentato qui tre settimane fa. Tutti abbiamo capito che era un modo per salutarci in maniera discreta". Le parole di Giuseppe Dossena, che con Vialli nella Sampdoria vinse lo scudetto.

Buffon: “Un gigante, il vuoto che lasci è immenso”

Roma, 6 gen. - "Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica. Questa maglia che mi regalasti ha un valore inestimabile e ogni volta che la guarderò non potrò che dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Il vuoto che lasci è immenso. Ciao Gianluca". Lo scrive su Instagram, Gigi Buffon.

Zola: "Abbiamo condiviso alcuni dei momenti più belli

"Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro Pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo rispetto. Perché, in fondo, siamo sempre stati noi stessi: due ragazzi italiani e un pallone. Ciao Luca, compagno di viaggio". Così sui social Gianfranco Zola ricorda l'ex compagno di squadra.

Filippo Inzaghi: “Un esempio e un idolo”



"Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo. È stato un orgoglio indossare la tua 9. Riposa in pace Campione". lo scrive su Twitter l'ex attaccante Filippo Inzaghi, attuale tecnico della Reggina. "Porterò sempre con me, questo tuo insegnamento; 'Ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire'. La lezione che ho imparato di più? Una sola, semplice - confessa Inzaghi -: ovvero, capiamo qual è l'importanza della vita, delle cose per le quali vale davvero battersi/amare, solo quando ci accorgiamo che stiamo per perderle. O le abbiamo già perse”.

Tardelli: "Magnifico combattente ed esempio luminoso"

"Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente... Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è la vittoria del coraggio e della resilienza. Riposa in pace amico ed esempio luminoso". è il ricordo del campione del mondo Marco Tardelli.

Beckham: "We love you Gianluca"

"Un vero gentleman con un grande cuore. Ti amiamo Gianluca. Ciao amico mio": è l'omaggio di David Beckham. Batistuta, "ciao grande Uomo".

Batistuta: "Ciao grande uomo"

"Ciao grande Uomo". E' il saluto che su Twitter l'ex attaccante argentino di Fiorentina e Roma, Omar Gabriel Batistuta.

Allegri: "Un esempio per i giovani, ci mancherà"

"Prima di iniziare la conferenza stampa credo che sia doveroso ricordare il maestro Castano e Gianluca Vialli che è mancato questa mattina. Due uomini che hanno dato tanto al calcio, alla Juventus e alla Nazionale italiana. Chiedo di fare un minuto di raccoglimento in memoria di questi due uomini". sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese. "Ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo. Per i giocatori più giovani, soprattutto, un esempio da seguire. Mancherà sicuramente a tutti noi".