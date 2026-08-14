L'Odissea di Nolan prova a sfondare anche in Cina

AGI - "L'Odissea", il colosso estivo di Christopher Nolan, sta per affrontare una delle sue sfide più impegnative. Uscito venerdì nelle sale cinematografiche della Cina, l'ultimo lavoro del regista inglese toccherà con mano se i blockbuster di Hollywood abbiano ancora un certo appeal sul pubblico cinese in un mercato sempre più dominato dai film nazionali. Per ora - garantisce The Guardian - i segnali sembrano essere buoni: l'Odissea è in uscita sulla maggior parte dei circa 800 schermi Imax del Paese e il film ha avuto una prima di alto profilo a Pechino la scorsa settimana al China National Film Museum, dove Nolan ha accolto i fan assieme alle star Matt Damon e Charlize Theron. Non solo, ma le anteprime del fine settimana sono andate esaurite e l'Odyssey ha da allora raggiunto la classifica dei film "più attesi" su Maoyan, la più grande piattaforma di biglietteria cinese.
Il suo lancio sta avvenendo in un momento in cui le produzioni occidentali hanno faticato al botteghino. Hollywood un tempo vedeva la Cina come un enorme mercato potenziale per aumentare le vendite dei biglietti, ma, per colpa delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, Pechino ha finito per ridurre il numero di film occidentali approvati per la sua uscita.
I titoli locali hanno rappresentato circa l'80% dei ricavi annui al botteghino negli ultimi anni, poiché il pubblico di casa ha sempre più preferito i film cinesi "sponsorizzati" dal governo per promuovere il cinema nazionale. Mentre la Cina cerca di aumentare la spesa dei consumatori, i film di Hollywood sono tornati nei cinema cinesi, nonostante la crescente guerra commerciale tra Washington e Pechino, anche se non sono stati raggiunti i livelli pre-Covid. Meno di 10 film di Hollywood sono entrati nella top 10 cinese negli ultimi cinque anni.
Nolan trattato come un marchio dal pubblico cinese
Ma gli addetti ai lavori sono convinti che il film di Nolan possa occupare un posto speciale tra il pubblico cinese. "Nolan è trattato da molti spettatori cinesi quasi come un marchio a sé stante", afferma il dottor How Wee Ng, docente senior all'università di Westminster, la cui ricerca si concentra sul cinema nella Sinosfera. "Perché abbiamo molte élite urbane istruite e di classe media che ora sono più esigenti verso il cinema. Non vogliono più solo i soliti thriller d'azione," dice Ng.
Il penultimo film di Nolan, "Oppenheimer", ha incassato circa 450 milioni di yuan (66 milioni di dollari) dopo la sua uscita in Cina nel 2023, diventando una delle pellicole con il maggior incasso dell'anno nel paese. E anche gli altri film precedenti, "Interstellar" e "Inception", continuano ad essere prodotti hollywoodiani assai popolari tra il pubblico cinese.
Le previsioni al botteghino per l'Odissea
Liu Nandou, critico cinematografico con base a Pechino, prevede un ritorno relativamente modesto per l'Odissea, immaginando un incasso finale al botteghino tra i 300 milioni e gli 800 milioni di yuan (44 milioni e 118 milioni di dollari). "I film di Nolan hanno un tetto," ha detto Liu al Global Times, il tabloid statale cinese. "La soglia per comprendere l'Odissea è estremamente alta, e non si adatta al vasto pubblico dei popcorn". Yu Yaqin, un critico cinematografico indipendente con sede a Pechino, ha invece aspettative più alte, convinto che molti potrebbero non aver mai letto le epiche di Omero, ma che andranno comunque al cinema per Nolan.
"L'idea di tornare a casa e riunirsi con la propria famiglia risuona con valori profondamente radicati nelle culture dell'Asia orientale," afferma. Yu aggiunge che una recente intervista virale con Nolan condotta da Zhong Shu, dottorando cinese e podcaster, aiuterà il lancio del film. L'intervista ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni in pochi giorni, con molti utenti cinesi dei social media impressionati dalla conversazione approfondita della giovane conduttrice con uno dei registi più acclamati di Hollywood, dice. Ng afferma che il concetto greco di Xenia discusso nell'intervista, che Nolan traduce come "legge di Zeus" - un'antica usanza che regola come le persone dovevano trattare gli sconosciuti - ha parallelismi con il concetto confuciano di Li, che sottolinea la condotta corretta, inclusa la cortesia e il rispetto per gli altri, e può quindi risultare familiare al pubblico cinese.
Cinema cinesi sotto pressione finanziaria
Il film arriva in un momento difficile per l'industria cinematografica cinese. Un'economia lenta e una serie di blockbuster nazionali poco performanti hanno lasciato molti cinema sotto pressione finanziaria, spingendo gli esercenti a cercare film che possano attirare il pubblico in modo affidabile. Secondo Top Data, una società cinese di analisi dati dell'industria cinematografica, 806 cinema in tutta la Cina hanno chiuso nel 2024, mentre altri 740 hanno sospeso le attività nel 2025. A luglio, le autorità cinesi hanno emesso un avviso volto a rivitalizzare i cinema del paese, incoraggiando gli operatori a diversificare incorporando ristoranti e spazi espositivi. In questo cupo sguardo economico, Yu afferma che i film americani restano troppo importanti dal punto di vista commerciale perché i cinema cinesi possano abbandonarli. "Con i cinema sotto crescente pressione finanziaria, non possono permettersi di rifiutare film americani capaci di portare il botteghino", afferma.