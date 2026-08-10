Itaca si prepara al boom di turisti dopo l'Odissea di Nolan

AGI - In piedi sul traghetto in attesa di attraccare sull'isola greca di Itaca, Giorgia Ongarato è entusiasta di parlare di 'Odissea', il poema epico che ha ispirato il film campione d'incassi di Christopher Nolan.
L'avvocatessa italiana ha affermato che era il suo sogno visitare Itaca, isola che si ritiene essere la stessa patria di Ulisse. Indossando una maglietta con la scritta 'Odissea' in greco antico e un verso del poema, ha esclamato con entusiasmo: "Ho studiato greco da bambina e ho studiato l'Odissea".
La bellezza selvaggia di Itaca
Pur precisando che il film non è stato il suo primo approccio alla storia dell'eroe che combatte per tornare a casa dopo la guerra di Troia, la cinquantenne ha ammesso di esserne una fan, definendolo "meraviglioso". Le imprese e le autorità dell'isola si aspettano ora che il film ispiri molti altri a seguire le sue orme. Itaca, situata nel Mar Ionio, al largo della costa occidentale della Grecia continentale, è lontana dai principali centri turistici del Paese e, nonostante le acque cristalline e le baie spettacolari, non è mai stata una meta abituale per i viaggiatori. Il suo entroterra è aspro, ricoperto da ulivi e cipressi, e sorprendentemente tranquillo anche nel pieno della stagione turistica. Sebbene il film abbia indubbiamente suscitato l'interesse di molti, ha anche generato qualche polemica in Grecia: pur essendo state utilizzate alcune location greche, nessuna scena del blockbuster è stata effettivamente girata a Itaca. L'isola, dove il film è stato proiettato due volte all'aperto dalla sua uscita mondiale il 16 luglio, conta circa 3 mila abitanti.
Il sindaco: "Il film non è stato girato qui, ma prenotazioni già al completo per l'anno prossimo"
Xhimi Xoxha, proprietario di un ristorante a Vathi, capoluogo di Itaca, si è detto soddisfatto del fatto che il film stia già "generando pubblicità per l'isola". Ha previsto che gli effetti positivi continueranno. Sebbene il sindaco di Itaca, Dionysis Stanitsas, abbia riconosciuto che la pubblicità è stata "straordinaria", non ha nascosto la sua delusione per il fatto che l'isola non sia stata inclusa nel film. "Ci eravamo messi in contatto con la troupe di produzione, chiedendo che alcune scene venissero girate qui sull'isola", ha dichiarato, "purtroppo, non è stato possibile". Tuttavia, conta su un aumento della domanda il prossimo anno, e l'isola era già al completo per la stagione in corso al momento dell'uscita del film.
"Più persone lo vedranno, più inizieranno a pianificare viaggi per visitare l'isola", ha affermato. I visitatori non troveranno un palazzo di Ulisse o alcun sito archeologico spettacolare che possa confermare l'esistenza dell'eroe omerico. Ma le piazze dei villaggi e il municipio sono costellati di statue di Ulisse e Omero. E ci sono altri indizi del ricco patrimonio letterario dell'isola. Nel piccolo porto baciato dal sole, le barche ondeggiano sulle acque verdi, recando nomi come "Telemaco" (figlio di Ulisse) e "Calipso" (dea e ninfa che lo imprigionò). Nei negozi di souvenir si trovano busti di Omero e Penelope. Tra la miriade di oggetti si possono trovare magliette con l'immagine del ciclope Polifemo, uno dei tanti mostri sconfitti da Ulisse. E i veri appassionati possono concedersi un piatto da parete decorato con il Cavallo di Troia.
L'archeologo Spyros Couvaras è tra coloro che prevedono un notevole aumento di visitatori, affermando che è evidente che i turisti desiderano qualcosa di più della semplice sabbia e del mare: vogliono la storia e la mitologia. E qui non mancano certo queste cose. A poca distanza dai negozi e dai ristoranti del porto, i vacanzieri si rilassano su sdraio sotto gli ombrelloni sulla spiaggia di Dexia. Secondo la leggenda, è qui che Ulisse approdò dopo anni di viaggio. Couvaras ha affermato che la "forza trainante" del rinnovato interesse è stata senza dubbio il film, "ma dietro il film di Nolan c'è Omero".