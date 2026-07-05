Paul McCartney canta al matrimonio di Taylor Swift “I Want to Hold Your Hand”
McCartney ha sorpreso gli invitati eseguendo “I Want to Hold Your Hand”, brano che non cantava in pubblico dal 1964
AGI - Emergono nuovi particolari sul matrimonio tra Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riportato dalla rivitsa People nel corso della serata, ricca di vip, Paul McCartney ha esguito la hit numero 1 dei Beatles "I Want to Hold Your Hand".
I Beatles eseguirono il brano l'ultima volta nel settembre del 1964 al Paramount Theatre di New York e da allora McCartney non l'ha mai più eseguita in pubblico.
"Dopo la cerimonia, la mamma di Taylor, Andrea, ha invitato tutti nella sala ricevimenti dove era stato allestito il palco", ha raccontato una fonte a People, aggiungendo che anche Stevie Nicks, amica e mentore di Swift da anni, si è esibita.