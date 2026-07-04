Taylor Swift e Kelce si sono sposati: chi c'era al Madison Square

AGI - L'annuncio ufficiale è arrivato: la popstar Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce si sono sposati. Ad annunciarlo,in un comunicato, è stata la portavoce della cantante."La cerimonia che ha unito le due famiglie è stata celebrata dal loro amico l'attore Adam Sandler", ha precisato.
Le star invitate
Al Madison Square Garden di New York l'evento di grande portata che riunisce numerose celebrità. Tra gli sportivi invitati, giocatori di football americano, come:
- Chris Jones
- Cooper Kupp
- Matthew Stafford
- George Kittle
- Kyle Juszcyk.
Presente anche la calciatrice Abby Wambach. Erano presenti anche molte star della musica come:
- Ed Sheeran
- Miranda Lambert
- Camila Cabello
- Ellie Goulding
- Benson Boone
- Machine Gun Kelly
- Sombr
E altrettante star di Hollywood, tra cui
- Ethan Hawke
- Hugh Grant
- Dakota Johnson
- Zoe Kravitz
- Jason Sudeikis
- Julianne Moore
- Bradley Cooper
Presenti anche le amici Karlie Kloss e Gigi Hadid, l'attrice e produttrice Lena Dunham, le sorelle musiciste Haim e il produttore musicale Jack Antonoff, oltre alla sua amica d'infanzia Abigail Anderson.
Al matrimonio di Taylor Swift c'erano quindi un migliaio di invitati. La cerimonia è stata officiata dall'attore e amico della coppia Adam Sandler e non c'erano damigelle d'onore nè testimoni, ma il fratello di Swift, Austin, che ha ricoperto il ruolo di "dama d'onore" e il fratello di Kelce, Jason, cui è toccato quello di "testimone".
Gli sposi in Dior
Sia Swift che Kelce si sono sposati indossando abiti della maison Christian Dior, con modelli firmati dal designer Jonathan Anderson. La sposta indossava scarpe personalizzate di Christian Louboutin e gioielli di Cartier. Poco dopo le sette di sera, uno schermo all'ingresso del Garden mostrava il messaggio "JusT&T Married" (appena sposati, con le iniziali della coppia) per la gioia dei fan che affollavano l'area circostante.
Nè Swift nè Kelce avevano confermato che si sarebbero sposati ieri, ma erano trapelati dettagli sui preparativi all'interno dello stadio, apparentemente addobbato come un giardino, e poi, l'arrivo di celebrità in città già da giovedi era stato l'indizio definitivo.
Giovedi infatti, star dello sport, della musica e del cinema, erano state avvistate mentre si recavano a una cena ristretta nella sala e oggi sono arrivate alla festa affollatissima. Nel frattempo, l'Empire State Building, il grattacielo della Grande Mela, ha annunciato sui propri social network che stasera si illuminerà di blu in onore della tradizione nuziale, ovvero, per rappresentare il "qualcosa di blu" della sposa.