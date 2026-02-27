Controsanremo: fenicotteri danzanti e monaci che cucinano 

AGI - Preso atto di un'edizione del Festival dal profilo non altissimo, le altre emittenti prendono coraggio. Questa volta la programmazione cinematografica è in effetti di gran livello. Su Rai 3 c'è "La caduta" sugli ultimi giorni del Terzo Reich, con protagonista uno straordinario Bruno Ganz, la cui esplosione di rabbia di fronte a quel che resta dello stato maggiore nazista rivelerà un potenziale memetico inesauribile. Su Canale 5 "Il gladiatore", diventato un inatteso culto nazionalpopolare nell'Urbe. Sul 20 di Mediaset "King Kong", quello del 2005, anche se si preferisce sempre quello del '33 di Schoedsack. Su Rai Movie addirittura "Heat - La sfida". Dico, "Heat - La sfida". Questa volta si può anche tralasciare Nico Giraldi su Cine 34 (per la cronaca, stavolta era il turno di "Delitto sull'Autostrada").
Il dovere di cronista purtroppo costringe ad abbandonare il titanico confronto tra Pacino e De Niro e si gira sulla serie di documentari sulle Americhe di Rai 2, che questa volta ci porta sulle Ande. La descrizione è ammaliante. "Qui le foreste nebulose ospitano cuccioli di orso e vivaci colibrì, i vulcani eruttano accanto a cime ricoperte da ghiacciai e i deserti più aridi del mondo ospitano lucertole battagliere e fenicotteri danzanti". Io i fenicotteri dello stagno di Santa Gilla, a Cagliari, non li ho mai visit danzare ma l'America, si sa, è un'altra cosa.
Food Channel stavolta propone "Le ricette del convento". I monaci benedettini portano in tavola anelletti al forno e crocchette di riso. E, come ci insegna Rino Gaetano, fanno un amaro che è il segreto della felicità. Quanto ai cartoni animati, stavolta l'attenzione cade su 'Curioso come George', che pone altresì interrogativi inquietanti, seppure distantissimo dalle vette di perturbante toccate dall'angoscioso Bing. Perché l'uomo dal cappello giallo non sembra coltivare relazioni umane davvero significative a parte la simpatica scimmietta protagonista della serie? Come fa a permettersi uno stile di vita così lussuoso, tra suite in albergo e viaggi intorno al mondo? Fa forse parte del Cartello Jalisco Nueva Generacion, come suggerirebbe il vasto e incongruo copricapo? Mistero.
Su DMax il signor Barbascura X, di cui non avevo contezza, ci illustra i 72 animali più pericolosi del Sud America. Disgraziatamente, non c'è il tempo di scoprire se nell'elenco figurino i fenicotteri danzanti. Anche Focus si concentra sulla fauna di quel continente, proponendoci però una dissertazione sulle creature d'acqua dolce. Si evince quindi che il calo di ascolti accusato da Sanremo è dovuto all'improvvisa passione degli italiani per la natura sudamericana, passione talmente accesa che ben tre reti si fanno concorrenza sull'argomento. Quante cose si imparano dallo zapping.