Controsanremo lontre giganti casatiello bing

AGI - La seconda serata del Festival suscita meno curiosità, tutti i big si sono già esibiti nella precedente e gli altri canali osano un po' di più. Rai 2 insiste con i documentari sugli animali. Questa volta siamo nella foresta amazzonica. Le lontre giganti sono senza dubbio impressionanti ma non abbastanza da stupire chi è abituato alle nutrie del Tevere, ancora più grosse, grazie a un regime alimentare fatto di avanzi di kebab abbandonati sulle banchine da studenti fuori sede ubriachi. Le proposte cinematografiche sono però di tutto rispetto. Trappola in alto mare su Rai 4. La guerra dei mondi su Mediaset 20. The Wrestler su Rai Movie. E qua il pensiero corre a quella ex fidanzata balcanica che ti buttò fuori di casa in piena notte, valigia e tutto, perché ti eri addormentato durante una maratona del suo amato Aronofsky. Meglio cambiare canale.
Cine 34 è sempre una sicurezza, sebbene un vero filologo possa provare fastidio perché i film di Nico Giraldi non stanno venendo riproposti nel corretto ordine cronologico. Dopo Squadra antiscippo viene Squadra antifurto, perdinci, non Delitto al ristorante cinese, che era il penultimo della saga. Ma come si fa a non soffermarsi su questo classico senza tempo, che oggi provocherebbe il richiamo dell'ambasciatore a Pechino? La scena della preparazione del riso ripieno con le formichine è sempre meravigliosa, come gli intercalari di un Milian in un doppio ruolo che Peter Sellers nel Dottor Stranamore spostati. Pokoto, Pokoto... Ancora oggi, dopo vent'anni, telefoniamo regolarmente a un ex compagno di università, al secolo 'Er patata', e quando risponde diciamo solo 'Pokoto Pokoto' e poi riattacchiamo. Chissà se, quando riceve quelle telefonate agli orari più assurdi, Er Patata è impegnato nel consiglio di amministrazione di una startup in California o qualcosa del genere. Saperlo però renderebbe la goliardica consuetudine assai meno divertente.
Su Food Channel i cuochi Imma e Matteo insegnano i segreti del vero casatiello ma chiunque abbia origini partenopee è restio a dare chance a verità alternative a quelle della propria nonna. Lo zapping prosegue. La chirurgia splatter di Real Time è altrettanto indigesta. Su Rai Storia 'Grandi disastri' promette di svelare gli errori fatali che portarono all'assassinio di Kennedy. Bah, nessuno ha tempo per la disinformazione controllata. Tutti sanno che Kennedy è stato ucciso da Elvis Presley. Però non l'aveva fatto apposta.
Ormai è quasi mezzanotte. Nondimeno le emittenti dedicati ai cartoni animati proseguono una programmazione notturna diretta a non si sa bene chi. Su tutti, imperversa l'inquietante Bing. Subito sovvengono gli interrogativi sinistri che attanagliano ogni padre e ogni madre quando lo schermo si sintonizza sull'inquietante coniglietto albionico. L'elefantino Sula rappresenta il senso di colpa per il passato coloniale britannico? Perché Pando nella sigla iniziale si toglie i pantaloni? E, soprattutto, cosa rappresenta Flop? Un mero surrogato genitoriale? Una rappresentazione plastica del Super Io collettivo? O è una sorta di psicopompo? Bing e i suoi amichetti sono quindi tutti morti e non lo sanno, come i personaggi di "Lost", e Flop ne sorveglia le anime come il corvo Blashyrk della mitologia norrena? Domande tetre che non aiutano a conciliare il sonno. Quasi quasi chiamo Er Patata e je faccio Pokoto.