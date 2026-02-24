Sanremo: guida alla prima serata,ospiti e la scaletta dei cantanti

AGI - Tutto pronto all’Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Si parte con un omaggio a Pippo Baudo ed è previsto il ritorno nella città ligure di Olly il vincitore della scorsa edizione.
A condurre la serata il tandem Carlo Conti e Laura Pausini. Il direttore artistico e la pop star romagnola saranno affiancati dall’attore Can Yaman, molto noto in Italia dopo il remake di Sandokan.
Il superospite
Super ospite sarà Tiziano Ferro. Durante il suo set, l'artista celebrerà i 25 anni dal suo debutto con Xdono, canzone pubblicata il 22 giugno 2001 che gli regalò subito il grande successo in Italia e non solo. E’ un cerchio che si chiude: il brano fu eseguito per la prima volta in una “Domenica In” condotta proprio da Carlo Conti.
Chi vota
In gara tutti e 30 i big. Le loro canzoni saranno votate dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web, poi l’annuncio delle prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. “Stupore”, parola di Carlo Conti desterà l’omaggio agli 80 anni della Repubblica attraverso le parole di Gianna Pratesi, 105 anni da Chiavari, che accompagnata dai figli arriverà sul palco raccontare il referendum istituzionale del 1946 in cui per la prima volta votarono le donne. Una nuovo tributo alla storia della Repubblica dopo che i 13 febbraio scorso, ricevendo (per la prima volta nella storia) i protagonisti di Sanremo al Quirinale, Sergio Mattarella ha istituzionalizzato il festival definendo la musica pop patrimonio culturale dell’Italia.
Ecco la scaletta delle esibizioni di stasera:
- DITONELLAPIAGA
- MICHELE BRAVI
- SAYF
- MARA SATTEI
- DARGEN D’AMICO
- ARISA
- LUCHÈ
- TOMMASO PARADISO
- ELETTRA LAMBORGHINI
- PATTY PRAVO
- SAMURAI RAY
- RAF
- J-AX
- FULMINACCI
- LEVANTE
- FEDEZ & MASINI
- ERMAL META
- SERENA BRANCALE
- NAYT
- MALIKA AYANE
- EDDIE BROCK
- SAL DA VINCI
- ENRICO NIGIOTTI
- TREDICI PIETRO
- BAMBOLE DI PEZZA
- CHIELLO
- MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
- LEO GASSMANN
- FRANCESCO RENGA
- LDA & AKA 7EVEN