Sanremo: tra veterani e debutti, chi sono i 30 big in gara

AGI - Trenta big a Sanremo. Una truppa di noti ma non troppo con l’esordio di undici cantanti. Nuove leve della scena musicale, artisti già affermati pronti al rilancio, veterani o freschi campioni dello streaming. Il sipario dell’Ariston si alza questa sera. Dal rap alla dance, dai ritmi latini al rock fino al country. Carlo Conti al suo quinto Festival (il secondo consecutivo dopo la tripletta 2015-2017) punta tutto sulla varietà di stili e linguaggi. Un cast al ribasso, dimezzato in popolarità (dati Spotify alla mano), si lamenta sui social. Un gruppo forte e variegato capace invece di intercettare un pubblico ampio dai nonni ai nipoti, ribatte il partito ‘pro direttore artistico’. Ma su tutti comanda l’audience. E il rebus cast non si scioglierà prima dei dati sugli ascolti. Intanto tra ‘ritorni’ ed esordi ecco tutti i protagonisti in gara (in ordine alfabetico).
Arisa con “Magica Favola”. Otto volte in gara torna sul palco che l’ha consacrata. Ha vinto il festival nel 2009 con Sincerità (tra le nuove proposte) e nel 2014 con “Controvento”.
Bambole di Pezza
Bambole di Pezza con “Resta con me”. Martina "Cleo" Ungarelli (voce), "Morgana Blue" (chitarra solista), Daniela "Dani" Piccirillo (chitarra ritmica), Federica "Xina" Rossi (batteria) e Caterina Alessandra "Kaj" Dolci (basso), sono l’unica band in gara. Sbarcano per la prima volta sulla Riviera ligure dopo una lunga carriera nell’underground milanese. Determinate a ‘graffiare’ con la loro rock ballad.
Chiello
Chiello con “Ti penso sempre”. Rocco Modello, all’anagrafe, cantautore e rapper classe 1999 debutta da concorrente all’Ariston dopo il duetto nella scorsa edizione ospite di Rose Villain (Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti).
Dargen D’Amico
Dargen D’Amico con “Ai Ai”. Terza volta al Festival dopo il 2024 (Onda Alta) e il 2022 (Dove si balla). Raffinato paroliere spazia dall’elettronica al cantautorato di Lucio Dalla e Franco Battiato. Esibizioni a parte vuole concedersi “power nap” pisolini rigeneranti e passeggiate notturne nel centro storico.
Ditonellapiaga
Ditonellapiaga con “Che fastidio”. Margherita Carducci cantautrice romana quest’anno balla da sola. Alla sua seconda partecipazione al Festival dopo l’esordio nel 2022 con Donatella Rettore (“Chimica”). Porta all’Ariston il suo tocco impertinente.
Eddie Brock
Eddie Brock con “Avvoltoi”. Per Edoardo Iaschi, romano di 29 anni, il debutto al festivalone arriva sulla scia del brano virale “Non è mica te” (5 milioni di stream su Spotify) che ha trasformato il cantante 29enne da promessa dell’indie ad ‘outsider’ di Sanremo 2026. Da (ex) operatore turistico nei bed and breakfast ai microfoni dell’Ariston. Tutto in pochi mesi.
Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini con “Voilà”. Seconda partecipazione in gara (l’ultima nel 2020) per la cantante bolognese (15 dischi di platino), che l'anno scorso era a Sanremo in veste di co-conduttrice. Torna in gara dopo la fortunata esperienza su Rai 2 con “Boss in incognito”.
Enrico Nigiotti
Enrico Nigiotti con “Ogni volta che non so volare”. Per ‘Nigio’ è la quarta volta all’Ariston, il suo terzo da big. “Ho fatto pace con i miei demoni sono proprio felice”, ha detto il cantautore livornese padre di due gemelli.
Ermal Meta
Ermal Meta con “Stella Stellina”. Torna a Sanremo dopo cinque anni (2021) dove portò “Un milione di cose da dirti” terza. In coppia con Fabrizio Morto ha vinto il Festival del 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Il suo brano racconta la storia di una bimba palestinese uccisa durante un bombardamento nella Striscia. È uno dei pochi testi in gara che parla di guerra.
Fedez e Marco Masini
Fedez e Marco Masini con “Male necessario”. Il sodalizio tra il rapper e il cantautore toscano è nato la scorsa edizione quando nella serata cover duettarono sulle note di una (rivisitata) “Bella stronza”. Attesa per l’incontro artistico tra due generi: la classica melodia di Masini e le barre di Fedez.
Francesco Renga
Francesco Renga con “Il meglio di me”. Insieme a Patty Pravo è il veterano della kermesse. L’ex voce solista dei Timoria è alla sua undicesima partecipazione. Nel 2005 ha vinto con “Angelo” e i 20 anni del brano sono stati festeggiati lo scorso anno con un tour di oltre trenta concerti.
Fulminacci
Fulminacci con “Stupida Sfortuna”. Enfant prodige della critica (a 20 anni vince la targa Tenco), Filippo Uttinacci è alla sua seconda partecipazione. La prima con il pubblico dopo l’edizione del 2021 in era Covid.
J-Ax
J-Ax - “Italia Starter Pack”. Prima volta a Sanremo da solista per il rapper e produttore discografico milanese da 71 dischi di platino. Porterà sul palco una musica country ad alta velocità. È seguito dai boomer (fan degli Articolo 31) fino alla generazione Z che armeggia su TikTok.
LDA e AKA 7Even
LDA e AKA 7Even con “Poesie clandestine”. Condividono casa e musica. Luca D’Alessio (figlio del cantante Gigi) e Luca Marzano sono due ex allievi di Amici e pure inquilini nella vita.
Leo Gassman
Leo Gassman con “Sei tu”. Nel 2020 la sua “Vai bene così” trionfa nelle nuove proposte. Tre anni dopo torna all’Ariston con “Terzo cuore”. Figlio e nipote d’arte (Alessandro il padre, Vittorio il nonno) cambia pelle tra il microfono e la telecamera: nel 2024 è stato Califano per la tv.
Levante
Levante con “Sei tu”. Terza volta all’Ariston dopo il 2020 (con «Tikibombom») e il 2023 (con «Vivo»). La cantautrice siciliana firma testo e musica del suo brano. L’annuncio del forfait (in caso di vittoria) all’Eurovision per protesta contro la presenza di Israele, è stato uno dei temi che ha animato i dibattiti prefestival.
Luché
Luché con “Labirinto”. Tra i principali interpreti del rap napoletano debutta in gara all’Ariston - dove è stato ospite della serata cover nel 2024, con Gigi D'Alessio, Gué Pequeno e Geolier - dopo i concerti evento della scorsa estate allo Stadio Maradona di Napoli e alla Reggia di Caserta e il sold out all'Unipol Forum di Assago.
Malika Ayane
Malika Ayane con “Animali notturni”. La cantautrice milanese trasferita a Berlino è alla sua sesta partecipazione come big a Sanremo. Porta un brano elettro-pop raffinato e tra gli animali della notte sceglie la sua gatta Marmitta. “O dorme elegantissima oppure dà fastidio senza motivo”.
Mara Sattei
Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”. Racconta l’inizio della storia d’amore con il fidanzato. Alla ‘seconda’ a Sanremo (il debutto nel 2023 con ‘Duemilaminuti’) firma il testo del suo brano. Nel 2022 ha partecipato alla hit estiva “La dolce vita” con Fedez e Tananai.
Maria Antonietta e Colombre
Maria Antonietta e Colombre con “La felicità e basta”. Entrambi marchigiani, lei di Pesaro e lui di Senigallia, fanno coppia nella vita. Per loro è un debutto all’Ariston. Dopo oltre dieci anni di percorsi artistici paralleli hanno inciso il loro primo album a quattro mani.
Michele Bravi
Michele Bravi con “Prima o poi”. Vincitore di X Factor a soli 19 anni, per il cantante e attore di Città di Castello classe 1994 è la terza volta all’Ariston dopo il 2022 (Inverno dei fiori) e il 2017 (Il diario degli errori).
Nayt
Nayt con “Prima che”. William Mezzanotte è nato ad Isernia e cresciuto a Roma. Il rapper 31enne debutta a Sanremo con alle spalle già 10 anni di carriera in cui ha messo a segno album certificati Oro e 2 Platino. Tecnica rap e testi introspettivi sono le sue caratteristiche.
Patty Pravo
Patty Pravo con “Opera”. Undici volte a Sanremo per la ‘Divina’. Protagonista da decenni della canzone italiana è stata ‘musa’ dei più grandi autori. La Ragazza del Piper ha venduto oltre 120 milioni di dischi e cantato in 9 lingue.
Raf
Raf con “Ora e per sempre”. Star del pop italiano grazie a hit come “Self control” torna all’Ariston dopo 11 anni, portando a cinque le sue partecipazioni a Sanremo. Il brano dell’artista pugliese, scritto insieme al figlio Samuele, prende spunto da un biglietto: la promessa di matrimonio alla moglie Gabriella.
Sal Da Vinci
Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. È un ritorno dopo 17 anni quello del cantante neomelodico cresciuto a Napoli e nato a New York. Dopo “Rossetto e caffè” sarà ancora tormentone per l’ex bimbo prodigio ‘spalla’ del padre Mario, grande interprete delle sceneggiate napoletane?
Samuray Jay
Samuray Jay con “Ossessione”. Esordio all’Ariston per il rapper napoletano reduce dal successo estivo di “Halo” e da diverse collaborazioni: da Gigi D'Alessio a Geolier. Classe 1998, Gennaro Amatore all’anagrafe, si distingue per un sound ricco di contaminazioni dall’urban a ritmi latini.
Sayf
Sayf con “Tu mi piaci tanto”. Il cantante italo-tunisino approda a Sanremo per la prima volta con uno dei pochi brani in gara ricchi di incursioni nella società. Madre tunisina e padre italiano è cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Alle scuole medie ha scoperto la tromba e da allora non ha più smesso di suonare.
Serena Brancale
Serena Brancale con “Qui con me”. Archiviati i ritmi jazz, funk di “Anima e Core”, la cantante barese torna a Sanremo per la terza volta con una ballata intima dedicata alla madre scomparsa. “Canterò immobile per la mia mamma”, le parole della polistrumentista pugliese.