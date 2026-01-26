Deluso Zalone, 'Buen camino' non è il film più visto di sempre

AGI - Bravo, anzi bravissimo Checco Zalone. Il suo ‘Buen camino’ raggiunge a un mese dall'uscita, il 25 gennaio 2026, praticamente a fine corsa, la stratosferica cifra di 73.404.661 euro, sgretolando l’incasso del primo ‘Avatar’ di James Cameron, fino al 2025 re del box office di sempre in Italia, che non aveva superato i 68,7 milioni. Un record che resterà a lungo e che fa di Checco Zalone il Re Mida del cinema italiano (in classifica con cinque dei nove maggiori incassi di sempre nel nostro paese).
Si può dire che nessuno mai in Italia come Checco Zalone? Non esattamente. È questione di prospettiva. E proprio per questo, cambiando il punto di osservazione, possiamo immaginare nel tripudio del successo un motivo di delusione per l'attore pugliese. Se al cambio attuale gli oltre 73 milioni di euro d'incasso al botteghino costituiscono un record senza precedenti nel nostro Paese, il dato forse più significativo da considerare, quello che tiene conto delle persone che hanno effettivamente visto il film in sala, propone un’altra classifica. E qui 'Buen camino' è fuori dal podio.
Al 25 gennaio 2026 il film di Zalone-Nunziante ha staccato 9.142.643 biglietti e incassato 73,4 milioni di euro. Zalone straccia così per incassi il precedente record di ‘Avatar’, uscito in due volte nel 2009 e nel 2022 e fermo a 68.7 milioni. Fa meglio al box office anche di ‘Quo vado?’, ‘Sole a catinelle’ e ‘Titanic’, che occupano dalla terza alla quinta posizione. Passando però alla classifica degli spettatori, si vede che nella top 5 ‘Buen camino’ è preceduto da ‘Titanic’ con 13.883.668 presenze e ‘Quo vado?’ con 9.368.154 biglietti staccati. In quanto al primo ‘Avatar’, sommando le uscite del 2009 e del 2022, ha portato al cinema ‘solo’ 7.920.530 persone.
La vera classifica delle presenze in sala
Volendo andare indietro a cercare la ‘vera’ classifica delle presenze in sala, si vede che i numeri di Checco Zalone (ma anche di Cameron) non reggono il confronto. Nel lontano 1965 il record ancora imbattuto in Italia fu stabilito da ‘Il dottor Zivago’ di David Lean con circa 22,9 milioni di presenze. Un record incredibile, anche se, a giudizio di tutti i critici, il primato ‘virtuale’ dovrebbe spettare a ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci che, in circa dieci giorni di programmazione (prima che le copie fossero ritirate e bruciate per ordine della censura), nel 1972 fu visto da 15.623.733 persone. Da segnalare, inoltre, nella classifica dei film italiani anche una pellicola con Bud Spencer e Terence Hill del 1971, ‘...Continuavano a chiamarlo Trinità’ di E. B. Clucher che registrò 14.554.172 presenze in sala.
I maggiori successi degli ultimi 30 anni
Per stilare una classifica significativa delle presenze in sala, forse è opportuno restringere il campo agli ultimi 30 anni. In questo caso vediamo che, per quanto riguarda i comici di casa nostra, le presenze al cinema di ‘Buen camino’ superano quelle di Leonardo Pieraccioni che con ‘Il ciclone’ nel 1996 stabilì il record di incassi per un film italiano portando in sala poco meno di 8 milioni di persone, mentre meglio ha fatto Roberto Benigni: il suo film da Oscar ‘La vita è bella’ del 1997 fu visto da 9.702.524 persone. Un successo, legato al trionfo a Los Angeles, che pone il film al terzo posto per presenze in sala negli ultimi 30 anni.
La top 20 dei film più visti in Italia dal 1996 a oggi
Quella che segue è la classifica dei 20 film più visti al cinema in Italia dal 1996 a oggi, ordinata per numero di biglietti venduti pubblicata sul blog Box Office Benful, che usa i dati nazionali Siae che ogni anno monitora il 100% delle sale cinematografiche attive in Italia. Tra il 1996 e il 2019 gli spettatori annuali Siae sono passati da un minimo di 96,5 milioni d'ingressi a un massimo di 120,6 milioni d'ingressi, con una media annuale di 107 milioni d'ingressi. In questa classifica si vede che ‘Buen camino’ è solo al quarto posto.
CLASSIFICA DEI 20 FILM PIÙ VISTI IN ITALIA DAL 1996 A OGGI:
1. Titanic (1997) - 13.883.669 spettatori
2. Quo Vado (2016) - 9.964.606 spettatori
3. La vita è bella (1997) - 9.702.524 spettatori
4. Buen Camino (2025) - 9.142.643 spettatori (pellicola ancora in sala)
5. Sole a catinelle (2013) - 8.650.871 spettatori
6. Il ciclone (1996) - 7.956.549 spettatori
7. Avatar (2009) - 7.943.583 spettatori
8. Fuochi d’artificio (1997) - 7.510.129 spettatori
9. Tolo Tolo (2020) - 7.061.436 spettatori
10. Chiedimi se sono felice (2000) - 6.855.948 spettatori
11. Che bella giornata (2011) - 6.831.777 spettatori
12. Inside Out 2 (2024) - 6.556.106 spettatori
13. Così è la vita (1998) - 6.145.973 spettatori
14. Pinocchio (2002) - 6.087.895 spettatori
15. Harry Potter e la pietra filosofale (2001) - 6.067.081 spettatori
16. Il Re Leone (2019) - 5.930.055 spettatori
17. Natale sul Nilo (2002) - 5.741.294 spettatori
18. C’é ancora domani (2023) - 5.710.057 spettatori
19. Avatar: la Via dell’Acqua (2022) - 5.113.902 spettatori
20. Il Codice Da Vinci (2006) - 5.110.475 spettatori.
