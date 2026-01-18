Buen camino travolge record di Avatar, maggior incasso di sempre

AGI - 'Buen Camino' è ora ufficialmente il film con il maggiore incasso di sempre in Italia: la commedia con Checco Zalone ha raggiunto 68 milioni e 823mila euro in appena 24 giorni di programmazione (con otto milioni e 562mila presenze in sala), battendo il record detenuto da Avatar, uscito nel 2010, che era di 68 milioni e 600mila euro.
Un fenomeno sociale e culturale
'Buen Camino', diretto da Gennaro Nunziante, distribuito da Medusa Film e coprodotto con Indiana Production in collaborazione con Mzl, era stato lanciato il giorno di Natale e si è subito trasformato in un fenomeno sociale e culturale, anche per i tanti temi affrontati con ironia e leggerezza, dall'adolescenza alla salute. Il suo record, peraltro, è destinato a rafforzarsi visto che la pellicola resta in programmazione nelle sale di tutta Italia.
Un esordio da primato nelle festività
Già l'esordio era stato da primato: a Natale il film ha incassato 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di 'Natale a New York' (2006). A Santo Stefano il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni, stracciando 'Avatar - Fuoco e Cenere', lanciato pochi giorni prima.
Tutti i record battuti da Checco Zalone
Nella seconda settimana di programmazione, il film ha superato i 53 milioni di euro e Zalone ha così battuto anche i suoi precedenti successi ('Sole a Catinelle' e 'Tolo Tolo'). Già dopo 20 giorni 'Bien Camino' era diventato il film italiano con il più alto incasso di sempre battendo il record di un altro successo di Zalone, 'Quo Vado?', fino a questo nuovo primato.