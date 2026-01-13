Zalone batte Avatar, Buen camino miglior incasso di sempre

AGI - E alla fine ‘Buen camino’ ce l’ha fatta. Dopo un avvio di slancio, una corsa forsennata, c’è stato un rallentamento ma non così significativo da far perdere l’inerzia al film di Checco Zalone. E così arriva l’inatteso e clamoroso approdo in vetta al box office italiano di tutti i tempi.
‘Buen camino’ registra al 12 gennaio la cifra record di 65.689.125 euro in tre settimane di programmazione e 8.157.202 di spettatori, sorpassando un altro film dello stesso Zalone del 2016 (anche allora diretto da Gennaro Nunziante), ‘Quo Vado?’, che aveva incassato 65.365.736 euro. Per la fredda statistica diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, preceduto soltanto da ‘Avatar’ di James Cameron (68.675.722 euro), ma non è così.
Il vero primato storico al box office
In realtà nessun film ha incassato in Italia quanto ‘Buen camino’ nella storia del cinema. Nessun film uscito una sola volta. ‘Avatar’, infatti, alla prima comparsa in sala nel 2009, ha stracciato ogni record precedente (complice anche il prezzo maggiorato del biglietto perché gran parte delle proiezioni erano in 3D) facendo registrare al box office un incasso totale di 65.607.562 euro. Quindi una cifra inferiore a quella – peraltro ancora provvisoria – di ‘Buen camino’. Nel 2022, prima dell’uscita del secondo capitolo della saga di James Cameron, ‘Avatar’ tornò in sala e incassò altri tre milioni circa. Da qui il record di oltre 68,6 milioni, ma è un numero ‘drogato’ dal fatto che il film sia uscito due volte a distanza di 13 anni.
Fermo restando che il film di Checco Zalone è ancora in programmazione e ha (teoricamente) la possibilità di superare anche quel risultato ottenuto in due stagioni distinte, al momento si gode il successo clamoroso e fa il bilancio dei record battuti dal giorno dell’uscita in sala, il 25 dicembre 2025, a oggi. Vediamo in dettaglio i primati conquistati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale.
Esordio record a Natale e quota di mercato
Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di 'Natale a New York' (2006).
Con una quota del 78,8%, 'Buen camino' traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011.
Santo Stefano e la miglior apertura natalizia
Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come 'Avatar – Fuoco e Cenere'.
Nel primo weekend di programmazione, 'Buen camino' totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.
Capodanno da protagonista assoluto e sorpassi storici
Il 1° gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da 'Tolo Tolo' e 'Quo Vado?', entrambi con Checco Zalone.
Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone ('Sole a Catinelle' e 'Tolo Tolo') diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo 'Avatar' e 'Quo Vado?'. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di 'Quo Vado?'. Il miglior incasso di sempre in assoluto per un film alla prima uscita in sala.
Dettagli di produzione
‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.